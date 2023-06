La ironía de Mbappé tras el enojo en PSG por avisar que no renovará: “No sabia que…”

Kylian Mbappé tiene contrato vigente con el París Saint Germain hasta junio de 2024. A través de una carta, en los últimos días confirmó su decisión de no hacer uso de la cláusula que activaría, automáticamente, un año más de vínculo. Es por eso que, de no mediar algún cambio de opinión, esta sería su última temporada con la camiseta del elenco parisino, por lo que el club se debate entre mantenerlo en su plantilla un año más o venderlo para recuperar algo de la inversión hecha.

Este jueves, en conferencia de prensa, uno de los mejores futbolistas del mundo dijo presente ante los micrófonos y no esquivó a hablar sobre la situación. En modo desafiante e irónico, el francés se refirió a su escrito y apuntó contra aquellos que lo tomaron de mala manera.

Mbappé confirmó que no seguirá en PSG luego de junio del 2024.

Para comenzar, Mbappé manifestó: “Seguir en PSG es mi única opción en este momento y estoy preparado para volver en pretemporada. No pienso que una carta vaya a ofender a nadie. No sabía que una carta podía matar a alguien. Simplemente mandé esa carta y las reacciones que tenga luego la gente me importan bien poco”.

"La gente no tiene todos los datos, no saben cómo va a continuar esto. Sé por qué hago lo que hago y digo lo que digo", añadió el goleador y subcampeón del Mundial de Qatar 2022, quien a principios del mes de enero podrá comenzar a negociar su futuro como agente libre.