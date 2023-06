La fuerte frase de un campeón del mundo en Boca sobre la despedida de Riquelme: “No me quita el…”

Ocho años después de su retiro, Juan Román Riquelme finalmente tendrá su partido despedida en la Bombonera. El mismo fue anunciado este lunes y la lista de posibles invitados es larga y de enorme trayectoria, ya sea en Boca o en general. En esta línea, José Basualdo aseguró que estar presente en el homenaje no le mueve el piso, pese a haber sido de los más cercanos al 10.

Riquelme y Basualdo, campeones de América en cancha de Palmeiras.

Según confirmó el propio Riquelme, los equipos del partido del próximo 25 de junio estarán conformados por excompañeros de Boca y la Selección argentina. Más allá de las estelares presencias de Lionel Messi y otros campeones del mundo, muchos hinchas xeneizes quieren volver a ver a los jugadores de los años más gloriosos del club. Tras su gran etapa en Vélez, Pepe llegó al equipo de Carlos Bianchi y entabló una gran relación con el actual vicepresidente, al punto de ser compañeros de habitación.

El vínculo se diluyó en el último tiempo, pero Basualdo aseguró que está todo bien con su excompañero: "No me quita el sueño la verdad si voy o no a la despedida de Román. Todos terminamos con buena relación, espectacular, no hay problema. Pero viste cómo es la cosa, todo cambia, pasan los años, uno se va haciendo para otro lado, uno para otro y después se pueden mezclar las cosas. He ido a Ezeiza, he comido asados con él y todo, así que no hay ningún problema. No he ido últimamente pero no quiere decir que no tenga contacto", expresó.

Basualdo y su hijo junto a Riquelme, en una foto más actual.

Por lo pronto, el campeón de la Libertadores e Intercontinental del 200 no recibió su invitación para la despedida del 25-J. Tiempo atrás, Basualdo apareció en una foto junto a Andrés Ibarra, precandidato presidencial de Boca bancado por Mauricio Macri, y cree que esto pudo tener que ver en esta discordia: "A esta altura de la vida, mezclás todo, si hablás algo que está fuera de línea, dirán que sos anti Boca o sos anti Román o sos del otro lado. Entonces siempre te cruzan. Si uno mezcla la política para ver si te invitan o no te invitan, creo que sería un grave error", advirtió.

Battaglia, Ibarra, Basualdo, Matellán y Suchard Ruiz.

Además, Basualdo aseguró que Riquelme tiene la libertad de no llamarlo porque es su fiesta: "Va a depender mucho de los que piensen para formar el equipo, los que el tenga a su lado, él tiene todo el derecho de decir éste sí o éste no. Si lo mezcla políticamente ya es un problema de él, o si lo mezcla por otro motivo va a ser problema de él", sentenció.

Finalmente, Pepe reconoció que, de ser llamado, irá de buena gana: "Si voy, obviamente que voy a jugar, a divertirme, a pasarla bien, como él dice, y saludarlo. Y si no bueno, estaremos acá en casa jugando con mis amigos como siempre", concluyó.