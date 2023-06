La confesión de Messi sobre por qué sigue en la Selección: “Yo no estaría más si…”

Una vez más, los argentinos y el mundo entero disfrutó de la magia de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca. Apenas 80 segundos le bastaron al 10 para justificar la locura que desató en China y a cada lugar a donde va. Luego de mucho tiempo de presiones y obligaciones, el capitán de la Selección disfruta y vive uno de sus mejores momentos, pero nada de esto hubiera sucedido sin la Copa del Mundo.

En la previa al amistoso ante Australia, la TV Pública reveló la entrevista de Messi para Llave a la eternidad, un ciclo de charlas con los integrantes de la Scaloneta. Allí, el astro volvió a hablar de su futuro, pero también sorprendió con una tajante frase sobre su presente en la Albiceleste: "Todo el Mundial lo disfruté muchísimo porque sabía que podía ser el último y siendo sincero, creo que si no hubiésemos sido campeones del mundo yo no estaría más en la Selección", disparó.

Luego, el rosarino se refirió a la espina que se sacó tras salir campeón con su país de la Copa América, Finalissima y del Mundial: "Si no era así, por lo menos lo tenía que intentar. No podía ser que haya ganado todo a nivel de clubes e individual y si no lo hubiera hecho con la Selección, era como si me hubiese faltado algo", sentenció.

Además, Messi reconoció que, tras el título en Qatar, no se puede bajar del barco, ya que las celebraciones y la alegría de la gente por verlo también son importantes: "Hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la Selección y tengo que disfrutar de todo esto, pero a la vez que lo disfrutaba, tenía una tranquilidad enorme con el grupo que teníamos", sostuvo.

Messi y una camiseta argentina especial por su visita a China (EFE).

Una vez culminado el encuentro ante el duro cuadro australiano, el capitán de los campeones del mundo aseguró que, si bien está disfrutando como nunca, tampoco hay que dormirse en los laureles: "Ahora, quiero pensar en lo que se viene. Como dije, recién empieza un ciclo nuevo, vienen partidos de Eliminatorias y, más allá de lo que conseguimos, lamentablemente no nos podemos quedar con eso. Esto sigue y hay que disfrutarlo cuando nos toca reencontrarnos", concluyó.