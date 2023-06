El tremendo intercambio de figuras que PSG le ofreció al Manchester City para reemplazar a Messi

Está claro que el París Saint Germain puede desmantelarse. La salida de Lionel Messi fue un duro impacto para el equipo que luego recibió una carta de Kylian Mbappé comunicando su no continuidad a partir del 2024. Es por eso que la dirigencia planea concretar un buen mercado de pases, pensando en la Champions League de la temporada que viene.

Ante la ausencia de Messi, el equipo presidido por Nasser Al Khelaifi pretende incorporar a uno de los futbolistas de mayor nivel entre los creadores de juego, que viene recientemente de salir campeón con el Manchester City de la Champions, FA Cup y Premier League.

Bernardo Silva. Foto: Noticias Argentinas.

Se trata del portugués Bernardo Silva, de una zurda muy fina y hombre de confianza de Pep Guardiola. Al ser una pieza clave en el elenco inglés, para que el jeque de PSG convenza a los jeques del City necesitará mucho más que dinero.

La propuesta que se filtró este jueves es un intercambio. Jugador de jerarquía por otro igual. El nombre apuntado es el del italiano Marco Verratti, otro de los señalados como víctimas de la depuración del plantel.

Marco Verratti. Foto: Noticias Argentinas.

Lo cierto es que Guardiola sufrirá la baja ya casi confirmada de Gündogan en el mediocampo y un futbolista de similares cualidades como Verratti no le vendría mal al entrenador español. Sin embargo, la partida de Silva no será sencilla ya que de hecho no es el PSG el único interesado en contratarlo en caso de que el City esté dispuesto a negociar.