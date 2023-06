El tremendo elogio de Bielsa al Sub 20 de Uruguay campeón del mundo: "Un equipo que…"

Marcelo Bielsa comenzó con una goleada por 4 a 1 sobre Nicaragua su renovador proceso como director técnico de la Selección de Uruguay ante un estadio Centenario que vivió una jornada doblemente festiva por el reciente título Mundial Sub 20 obtenido el pasado domingo en La Plata. El elenco Charrúa presentó un plantel que apenas tuvo los 16 jugadores entre titulares y suplentes y sin sus figuras más relevantes, quienes se quedaron fuera de la convocatoria.

Bielsa prefirió darles descanso hoy a los siete integrantes del Sub 20 campeón mundial que sí tendrán acción cuando el próximo martes enfrente a Cuba: Randall Rodríguez y los jugadores de campo Sebastián Boselli (pretendido por River), Facundo González, Mateo Ponte, Fabricio Díaz, Luciano Rodríguez y Anderson Duarte, a quienes elogió por la actuación que coronaron días atrás.

La Selección se reencontró con su gente en el Centenario y venció 4-1 a Nicaragua en el estreno de Bielsa como técnico.



"Un equipo que ganó la final cómo la ganó, decididamente, sin conceder ningún segmento del partido. Lo dominó de comienzo al fin, lo mereció ganar con una diferencia mayor. La figura más saliente del equipo fue el juego colectivo. Presionaron los 90 minutos de manera idéntica y atacaron los 90 minutos constantemente. Con todas las individualidades en crecimiento. Ojalá lo puedan disfrutar, valorar, es muy difícil acceder a este tipo de logros", expresó el Loco en la conferencia post partido.

Donde, además, agregó: "Me gustó el juego colectivo. Hubo buenas individualidades. Me gustaría recuperar la pelota más rápido y lograr más pases entre líneas y ser más eficaces. El partido fue con un dominio bastante pronunciado. Fue mejor el juego por los costados en ofensiva, que el juego por el centro. Me pareció que el equipo fue dinámico, jugó rápido".

"La preparación fue inusual porque dispusimos de diez días para preparar el partido. En líneas generales, no digo que se haya notado la preparación, pero si el nivel fue suficiente”, manifestó Bielsa, quien comenzó su tercera experiencia en un seleccionado tras dirigir a Argentina y Chile.