El particular dorsal que eligió Garnacho para su debut en la Selección argentina: ¿guiño a Cristiano Ronaldo?

La expectativa por ver a la Selección argentina existe por sí sola. La presencia de Lionel Messi y el enorme presente como campeones del mundo alimentan las ganas de los hinchas y justifican prender la televisión a las 9 de la mañana de un jueves. A todo esto, se le suma también el posible debut de Alejandro Garnacho, que tendrá una particularidad marcada por su idolatría a Cristiano Ronaldo.

El vínculo entre el "europibe" y Cristiano es de harto conocimiento. Fueron compañeros en el Manchester United, donde el portugués arropó al flamante jugador de la Albiceleste, y los parecidos físicos y técnicos de ambos llevaron a que las redes bautizaran al nacido en Madrid como Bichito. Además, la idolatría de Garnacho hacia el luso fue demostrada muchísimas veces, desde posteos en redes hasta el uso de ropa interior de la marca CR7.

Cristiano Ronaldo en sus inicios en el Sporting de Portugal.

Con todos los antecedentes, esta historia de admiración sumó un capítulo más. De cara a su debut con la Selección argentina, "Garna", como le dicen sus compañeros, eligió el dorsal 28. En 2002, un joven Cristiano Ronaldo debutó en la primera del Sporting de Portugal con el mismo número en la espalda.

La particularidad parece ser buscada. Lionel Scaloni citó a 26 jugadores, pero nadie usa la número 4 (de Gonzalo Montiel) ni la 27. Garnacho hizo que la lista saltara del 26 al 28, algo que demuestra sus ganas de emular a Cristiano Ronaldo. Ante Australia, el joven de 19 años comenzó desde el banco de suplentes. Aunque todavía no se sabe si jugará ante los oceánicos, el DT confirmó antes de partir hacia China que su idea era que el Bichito sumara minutos.

Garnacho junto a Messi y otros compañeros en el entrenamiento.

En su primera entrevista para la televisión argentina, el pibe del United no dejó dudas sobre su compromiso hacia la Selección argentina: "Toda la familia de mi mamá es de Argentina, siempre vivieron allá. Y la familia de papá de España. Por circunstancias de la vida vino la familia de mi mamá a España y conoció a mi papá y ahí nací yo. Y estoy muy familiarizado con la famila de mi mamá, siempre apoyamos a la Selección argentina desde chiquito", recordó.

Además, respondió tajantemente sobre aquellos que lo cuestionan por haber nacido en España: "Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí yo lo tenía claro. Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. No me hace falta jugar tres partidos. Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará".