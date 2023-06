El enorme gesto de Guardiola con los empleados del Manchester City tras ganar la Champions

Luego de haber ganado la Champions League con el Manchester City, la primera "orejona" que consigue el club, Pep Guardiola repartió el bono logrado entre los empleados del club. Según publica hoy el diario Daily Mail, el español tuvo ese noble gesto "para agradecerles sus contribuciones al éxito del club".

La cantidad exacta se ha mantenido en secreto, pero algunas de las estrellas principales del club obtienen bonos de hasta 877.000 euros en sus contratos y es posible que Pep perciba alrededor de esa cifra. Daily Mail señaló que quienes han podido recibir su parte proporcional del dinero donado por Guardiola, están desde los recepcionistas hasta el personal de seguridad.

En Manchester aseguran que Guardiola es una figura muy popular entre el personal y "su último acto de generosidad aumentará significativamente el valor de las bonificaciones que ya se entregaron". En esta temporada el City, que cuenta con el campeón mundial Julián Álvarez y con Máximo Perrone, obtuvo la triple corona al adjudicarse la Premier, FA Cup y Champions League.

Guardiola consiguió su tercera Champions como DT después de ganar en 2009 y 2011 con Barcelona, y una vez consumada la victoria, Pep expresó: "Hoy podríamos haber perdido y seríamos los mismos. En otros momentos perdimos. Este año estaba escrito en las estrellas. No me considero especial si gano, y si pierdo no me siento un perdedor. En el fútbol esas cosas pueden pasar".

"Tendremos que trabajar aún más duro el año que viene. Porque hay equipos que ganan su primera Champions y luego desaparecen. Conmigo no va a pasar Pero es un alivio tener este trofeo. Ya no me preguntarán si lo ganaremos o no", cerró.