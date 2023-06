La honesta sentencia de Del Potro sobre la posibilidad de jugar un último US Open: "Me levanto todos los días..."

No se baja de la pelea. Juan Martín Del Potro recientemente anunció que será parte del Torneo Internacional de Maestros de Hangzhou 2023, que se disputará entre el 22 y el 25 de junio. Una fecha importante para el tenista argentino que tiene la expectativa de cerrar su etapa profesional en el US Open de esta temporada.

El argentino se había retirado oficialmente de las canchas en el ATP de Buenos Aires 2022, cuando "disfrutó" de una anecdótica derrota ante su amigo Federico Delbonis en la fase inicial, y que le sirvió para despedirse en cancha y colgar la tan gloriosa vincha que lo acompañó durante tantos años.

Sin embargo, una promesa le impidió cerrar la etapa como jugador. Esto es así ya que tiempo antes de que la Selección argentina de fútbol fuese campeona en Qatar, el tenista aseguró que si se lograba la hazaña iba a entrenarse para ponerse en forma y cerrar su proceso en un Grand Slam. El elegido fue el US Open, a disputarse en septiembre. En esas tierras estadounidenses el futbolista vio su mejor versión en 2009 cuando le arrebató el título a Roger Federer.

El retiro de Del Potro en febrero pasado.

Sin embargo, lo que parecía una promesa ahora se ve con otros ojos. Del Potro habló este miércoles y confesó que todavía se siente tenista. “No tengo mi etapa en el tenis cien por cien cerrada, con llave y candado. En algunos momentos del día me siento un tenista activo. No veo videos como puede hacer un tenista retirado. En mis redes sociales todavía dice ‘tennis player’. Y lo quiero mantener", confesó.

Luego, reflexionó: "Es muy difícil el día después y, en mi caso, yo me estoy preparando ahora. La vida me puso esto en el camino y no pude hacer un proceso como anunció Nadal, por ejemplo, que anunció que la próxima va a ser su última temporada. Ya puede pensar dónde va a vivir y otro tipo de cosas. Yo era el número tres del mundo, me caí, me rompí la rodilla y todavía estoy consultando con médicos para ver cómo puedo curarme. No hice el proceso como cualquier tenista normal: me siento un deportista activo”.

Luego se refirió a la posibilidad de cerrar su ciclo en el Grand Slam. “Con el US Open tengo un deseo interno y personal que es pisar la cancha por última vez, hacer un juego digno y coronar como me gustaría. Mi salud y mi físico me mandan mensajes que no son compatibles con ese deseo. Pero todos los días me levanto para poder satisfacer mi deseo. Si en un mes el cuerpo me dice que no puedo hacerlo, que elija otra forma de cerrar mi carrera, voy a escucharlo y a respetarlo. En este proceso de mi última vez no escucho a nadie que me diga que no lo haga. Por más que venga un médico y me diga que es una locura, yo todos los días me levanto, hago kinesiólogo, la dieta, el remedio, el entrenamiento, el masaje. Y lo voy a hacer hasta que tenga que hacer un anuncio”, cerró.