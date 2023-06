El requisito que pidió Gallardo para aceptar dirigir al Olympique de Marsella

El regreso de Marcelo Gallardo a los bancos de suplentes podría estar cerca. El Muñeco estuvo en Estambul para ver la final de la Champions League del pasado fin de semana y, según informaron diferentes periodistas, se habría reunido con el presidente del Olympique de Marsella. En ese encuentro, el ex DT de River habría escuchado la propuesta del equipo francés y este martes aparecieron novedades.

uD83DuDEA8Olympique Marsella está avanzando para que Marcelo Gallardo sea su nuevo entrenador, en reemplazo de Igor Tudor.

*??Varias fuentes confirman que, si bien no hay nada cerrado, hace varios días que se progresa de manera sostenida en las charlas. pic.twitter.com/U0ZPhKGbmg — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 13, 2023

En primera instancia, el periodista César Luis Merlo informó que las charlas entre Gallardo y el Marsella habrían avanzado sostenidamente en los últimos días. Sin embargo, desde Francia aseguran que el Muñeco tendría ciertas dudas sobre el nivel del plantel actual del equipo.

El club sureño es uno de los más grandes del país galo, ya que es muy popular y tiene la única Champions League de todo el fútbol francés en sus vitrinas. Pese a esto, no gana una Ligue 1 desde hace 13 años y en la última temporada terminó tercero en el campeonato. Esto le alcanzó para llegar a las rondas preliminares de la Champions League, donde deberá ganarse su lugar en la fase de grupos.

¿Volverá a dirigir Gallardo?

Por eso, desde Francia aseguran que la "traba" que habría entre Gallardo y el Marsella para llegar a un acuerdo es la calidad de los jugadores a disposición. Esto habría llevado a que el Muñeco pida "un plantel amplio y competitivo", según recopiló TNT Sports.

En el evento-homenaje que reveló su estatua gigante en el Monumental, el ídolo de River habló de lo que busca para su próximo club: "No estoy acá para hablar de las posibilidades que surgieron en los últimos meses. Será si tiene que ser, será en un espacio que yo me identifique. No estoy desesperado por dirigir, no sé cómo va a seguir mi carrera. Tengo que sentir una verdadera conexión con un proyecto", aseguró.