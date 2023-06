Revelan el motivo por el que Guardiola no puso a Julián Álvarez en la final de la Champions

"Todos nos apoyamos entre todos. Más allá de que uno jueguen más y otros menos, todos tiramos para adelante y por eso se dan los resultados", esa frase la dijo Julián Álvarez luego de la victoria del Manchester City ante Inter en la final de la Champions. El argentino siguió el partido desde el banco y los fanáticos se quedaron con las ganas de verlo ya que Pep Guardiola decidió no ponerlo, aunque en el plan inicial que había pensado el entrenador español el Araña estaba en los planes.

Es que, según explica Vicente Muglia de Diario Olé, si el encuentro estaba igualado hasta los 30 minutos del segundo tiempo, Álvarez sería la primera opción para acompañar a Erling Haaland en el ataque. Pero todo cambió cuando Rodri marcó el único tanto del partido ya que priorizó otras cuestiones tácticas antes de mandarlo a la cancha.

Después también analizó mandarlo a la cancha teniendo en cuenta que el noruego estaba muy cansado, aunque viendo que solamente quedaban pocos minutos, y el Inter se venía con centros de todos lados, no movió el banco ya que necesitaba más altura en el área propia, que velocidad para salir de contra. No es la primera vez que Pep no le da minutos y eso podría abrir la puerta de una posible salida ya que existen otros gigantes europeos que lo pretenden para reforzar su ataque.

Al terminar el encuentro, en medio de los festejos, Julián habló de su futuro y sorprendió a todos. "Fue un año increíble. No solamente por la victoria, sino porque aprendí mucho, crecí como jugador y como persona. Ahora tengo que ir a la Selección, después vacaciones y veremos como sigue", expresó y dejó en claro que pensará en este tiempo cómo continuar su carrera.

Con este nuevo título, aseguró la triple corona con el club británico (Premier League, FA Cup, Champions), que llegó después de levantar la Copa Mundial de la FIFA en Qatar con la Selección argentina. Además se convirtió en el primer argentino de la historia en ganar a lo largo de su carrera la Copa Libertadores, el Mundial con su selección y la Liga de Campeone