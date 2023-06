La explosiva sentencia de Leandro Díaz tras el polémico empate en la Bombonera: "A Boca le cobran..."

El empate entre Boca y Lanús terminó muy caliente. Los jugadores del Granate explotaron de bronca por el gol que el VAR le dio al Xeneize, pero que tenía que haber anulado por offside de Alan Varela. El juez de línea advirtió el offside y Fernando Echenique anuló el tanto. Sin embargo, la tecnología lo dio como válido y desató un intenso debate.

Luego, con el empate consumado, Lautaro Acosta fue uno de los primeros que se pronunció al respecto con fuertes frases y después se sumó Leandro Díaz quien tampoco tuvo filtro: "Hace 14 años que juego, jugué en la B Nacional y no me gusta quejarme de los árbitro, pero son muy malos. Con River, diez minutos para cobrarnos a nosotros, y ahora...".

"Hay que cosas que te tenés que bancar. Si Boca es perjudicado, que esperas para los demás clubes, si a Boca le cobran todo. Que el técnico ese (Jorge Almirón) que diga lo que quiera. Imaginate nosotros o los demás clubes como se sienten cuando vienen a jugar acá, somos once contra catorce, es difícil", continuó el delantero que marcó el gol de Lanús en la Bombonera.

Finalizado el encuentro, el entrenador de Lanús, Frank Darío Kudelka se refirió a la jugada. "No me fui enojado con el árbitro sino con el VAR. No estoy en un estado de mucha capacidad de responder cosas. No sé por qué prefiero callarme. No estoy enojado con el árbitro, que dirigió un buen partido, pero bueno... Hay cosas que se saben y ya está”, señaló.

El periodista Germán García Grova reveló cuál fue la justificación de la terna arbitral en cancha. "Parecía el hombro (que estaba offside), pero tiraron la línea del defensor y al no cortar al delantero ya te marca que está habilitado, dado que sino lo corta al medio”, le habrían dicho desde el cuerpo arbitral.