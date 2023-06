Garnacho rompió el silencio y contó por qué decidió jugar para Argentina: "No dudé porque me..."

Alejandro Garnacho, una de las promesas del fútbol europeo, afirmó hoy que se siente "argentino" pese a haber nacido en España y que nunca dudó al momento de decidir para quién jugar. "Yo no dudé nada porque me siento argentino, soy argentino. Apostaron por mí yo lo tenía claro", afirmó el joven delantero del Manchester United.

Además, agregó: "Es una selección muy grande, una oportunidad muy buena y toda mi familia está muy contenta y me apoyó del minuto uno. Mi mamá es de Argentina, siempre vivieron allá. Y la familia de papá de España. Por circunstancias de la vida vino la familia de mi mamá a España y conoció a mi papá y ahí nací yo".

"Y estoy muy cercano con la familia de mi mamá, siempre apoyamos a la Selección desde chiquito. No me hace falta jugar tres partidos (para ser blindado por la albiceleste). Estoy acá, no debuto en esta gira y no importa, yo ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará", siguió en la charla con la señal TyC Sports.

Luego, contó el cálido apoyo que recibe de parte de los argentinos: "Por lo que leo, por las redes, sé que mucha gente de Argentina me quiere, me aprecia. Ya por la decisión que tomé de jugar por Argentina, la mayoría me quiere. Y voy a devolverles ese amor en el campo. Quiero hacer carrera con la Selección argentina, si el técnico confía en mí puedo seguir viniendo".

"Ser uno más y participar de la Copa América, eliminatorias y Mundial. Muchas gracias a todos por el apoyo. Ya saben, yo soy uno más acá, soy parte del grupo y vamos a intentar seguir dando alegrías. Quiero hacer mi historia acá de a poco, estar con el grupo y ser feliz acá, vamos para adelante", sentenció el pibe que no pudo jugar el Mundial Sub 20.