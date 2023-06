Murialdo se consagró campeón de la Superliga de hockey femenina

Murialdo sigue haciendo historia en el hockey femenino. Las Canarias, que ya son abonadas a las instancias decisivas, vencieron a Los Tordos y se consagraron campeonas invictas de esta primera etapa de la Superliga que se disputó en nuestra provincia. Con este resultado, el equipo de Villanueva jugará la próxima ronda de local, mientras que las Azulgranas lo harán en condición de visitante. En el torneo masculino, Alemán quedó en el segundo puesto al caer con Jockey de Córdoba por 3-1.

El elenco de Franco Pacheco reafirmó su gran presente y se quedó con el primer puesto tras superar a Los Tordos por 4-2. Murialdo pudo sacar una gran ventaja en el primer cuarto gracias a los tantos de Rocío Correa y Julieta Médici. En los segundos quince minutos, Médici marcó el 3-0 a través de un córner corto y comenzó a sentenciar la historia.

En el complemento llegó la reacción de las de calle Urquiza con los goles de Amparo González y Malena Sabez. A pesar de haberle puesto suspenso a la definición, la ilusión duró poco ya que Jazmín Rodríguez anotó el 4-2 que le terminó dando el título a las Canarias. Este equipo se mantuvo invicto a lo largo del certamen y sueña con seguir sumando trofeos a las vitrinas.

Alemán fue segundo y avanzó de ronda.

En la rama masculina, Alemán no pudo ante Jockey de Córdoba y terminó cayendo por 3-1. Los Teutones no tuvieron una tarde fácil y pese a luchar hasta el final, no pudieron quedarse con la corona. Martín Ávila en dos ocasiones y Lautaro Domene marcaron los tantos de los Rojos, mientras que para los Teutones había igualado Juan Francisco Galdeano. Como consecuencia, los de Dorrego, que hicieron un gran torneo, jugarán la próxima fase en condición de visitante ante el ganador de la región patagónica - bonaerense.