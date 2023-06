Juancito Carrasco: "Subo al ring contento porque sé todo lo bueno que va a venir"

"Tengo que estar preparado al 100 para cuando llegue una pelea importante", repite, una y otra vez Juancito Carrasco. Lo siente, lo desea, lo merece. Está muy mentalizado en todo lo que está por venir, más allá de todo lo bueno que ya pasó. Sabe que le queda mucho por hacer y trabaja a sol y sombra para esos objetivos que tiene por delante.

El Titán es, sin duda, el boxeador mendocino del momento. A pesar de ser el poseedor del título sudamericano ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) no se conforma y quiere ir por más.

Justamente todo eso que está por llegar, lo bueno que pasó y mucho más, lo compartió en este mano a mano con MDZ.

- Juancito, ¿qué se viene ahora en tu carrera, después de la pelea en el Luna Park?

- Tengo algunas propuestas para pelear afuera del país, así que tengo que estar preparado. Ya estoy metido en el ranking y ahí ya te empezás a rozar con los mejores y es lo que busco para ser reconocido en la Argentina y a Mendoza traerle grandes alegrías.

- Venís peleando seguido, eso habla bien de tu estado...

- Vengo peleando seguido gracias a que termino bien las peleas, sin lesiones ni cortes. Estoy peleando cada uno o dos meses y eso me viene muy bien porque estoy en ritmo.

- Estás pasando un gran momento y estimo que eso tiene mucho que ver con tu trabajo con Pablo Chacón...

- Si, él contagia mucho, la experiencia que tiene es tremenda, sabemos quién es Pablo Chacón, medalla de bronce, campeón del mundo. Ese roce que tiene me lo está transmitiendo a mí. Yo me hice en el Firpo pero después tomé la decisión de irme con Pablo para seguir trabajando.

- De todas maneras, te costó cambiar de gimnasio. El primero para ustedes es su casa, su familia, una escuela...

- Es duro cambiar porque es la escuela donde yo me hice. Siempre dije que nunca me iba a ir del Firpo pero llegó el momento en el que llegué a un techo y necesitaba más trabajo, más nivel y tuve que tomar esa decisión. La calidad y la experiencia siempre estuvo pero en el Pablo se trabaja duro. Yo siempre tuve ese talento para pelear en cualquier parte del mundo, estuve en la selección, estuve en una franquicia italiana un año y ese roce internacional me dio experiencia para pelear donde sea, pero este cambio con Pablo me vino bien y los resultados lo demuestran.

- ¿Cómo fue tu experiencia en la selección argentina?

- Estuve 4 años en la Selección argentina y mi sueño era clasificar a una Olimpiada y ver si podía traer una medalla, pero no tuve suerte, no se dio y después me vine y me hice profesional.

- ¿Y en Italia?

- En Italia estuve un año con una franquicia, Milano Thunder, y eso me dio mucha experiencia también, ese roce con boxeadores de todo el mundo. Pero bueno, después de eso me vine de nuevo para hacer la carrera como profesional.

- ¿Fue duro siendo tan chico alejarte de la familia?

- Ese tiempo fue duro en lo personal. Tenía 19 años, no pensaba como ahora. Estuve una vez seis meses, y después 6 meses más y fue durísimo. Pero si tuviese la experiencia que tengo ahora, no me hubiese venido. Estar en ese lugar donde estaba es estar en el máximo nivel, es lo mejor. De ahí pasas a Estados Unidos, podría haber hecho la carrera afuera. Era chico y no pensaba como ahora. Pero no me arrepiento, todo es por algo. Sumé experiencia y ahora se van a venir oportunidades lindas.

- ¿Qué objetivo te has propuesto?

- La idea mía es ganar todo acá en Argentina. Me falta el título argentino que lo tiene un campeón que es de Buenos Aires pero ya hemos querido pelear pero el no quiere. Tengo el título sudamericano pero quiero quedar en la historia acá en la Argentina. Pero igual ahora ya estoy metido en el ranking mundial y lo mejor sería clasificar y pelear alguna eliminatoria.

- ¿A quién tenés como referente?

- La escuela mendocina es buenísima y siempre ha sido destacada en el mundo, pero mis grandes referentes no son justamente mendocinos: son Monzón y Maidana. Me gusta ese estilo agresivo, que suben y dejan todo.

- Imagino que Pablo te ha permitido ser más paciente también, más allá que tenés ese estilo agresivo de Monzón y Maidana...

- Con Pablo han sido más duras las preparaciones que las peleas. Trabajar con él ha sido buenísimo y siempre me dice que “el KO llega sólo, que no me apure, que las manos van y vienen porque el otro tipo viene a lo mismo que uno”.

- También tenés referentes en la familia...

- Vengo de una familia de deportistas. Mi papá era pesista, y nosotros somos cuatro varones y dos mujeres. A ellas las hizo jugar al tenis y nosotros todos hicimos boxeo. Mi papá siempre nos inculcó el deporte. Y yo empecé a ver y a seguir a mi hermano Gumersindo, las cosas buenas que le pasaban y esa imagen no se me borró más, quería ser como él.

- ¿Con que soñás?

- Mi sueño máximo sería un título del mundo, no me quiero quedar con las ganas. Quiero intentarlo, no me voy a quedar con esa espina clavada. Lo voy a dar todo y voy a dejar todo para ese momento. Es una categoría en la que hasta el más malo es bueno, pero se puede dar esa pelea, tengo que estar preparado y dar el 100.

- ¿Cómo fue pelear en el Luna Park?

- Fue muy lindo. A mi familia y a mis amigos les contaba como te emociona la gente, la música, como vibra el piso. Te cagas si no estás preparado. Pero yo tenía mi trabajo hecho y tenía mi objetivo en el ring, estaba enfocado. Pero si no estás preparado, concentrado, te salís. En ese momento se viene un poco de todo a la cabeza, pero cuando llegás preparado es lindo, porque sabés que estás bien, que no vas a defraudar y que vas a responderle a toda la gente que te está apoyando. El camino del vestuario al ring es único porque ahí es donde te quedás solo.

- ¿Dónde está la clave en la carrera de alguien que practica un deporte individual?

- Todo se basa en la preparación. Yo me preparo al 100% para llegar la fecha de la pelea y saber que no faltó nada. Lo físico, los guanteos, todo se basa en la preparación. Cuando estoy por salir al ring estoy contento, sé todo lo bueno que va a venir. Subo muy positivo, muy alegre, porque estoy bien físicamente, porque me siento fuerte.

La entrevista completa