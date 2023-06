El particular posteo del Manchester City para Julián Álvarez tras ganar la Champions: "Es lo que..."

El Manchester City consiguió la primera Champions League en su historia y lo festejó por todo lo alto. En un aspecto más individual, Julián Álvarez redondeó una temporada perfecta y acumuló el único título grande que le faltaba a sus prematuros 23 años. Con una vitrina de ensueño, el Araña fue protagonista de un posteo en las redes sociales de los Citizens.

El posteo del Manchester City para Julián Álvarez

Copa del Mundo, Premier League, FA Cup y Champions... La temporada de Julián es difícil de imaginar y aún más de igualar. Pese a que no tuvo minutos en Estambul, el Araña fue clave durante la campaña, por lo que el City lo reconoció en sus redes: "And he goes by the name of...", escribió la cuenta oficial de los Ciudadanos junto a una ilustración del campeón del mundo en una playa y haciendo malabares con todos los trofeos ganados.

El pie del posteo hace referencia a la canción que le dedicaron los hinchas citizens a Julián: "Scoring goals is what he does best and he goes by the name of Álvarez". Traducido al español, esto significa "hacer goles es lo que mejor sabe hacer y se hace llamar Álvarez".

Parece irreal que el delantero cordobés haya jugado su último partido en River en agosto del 2022. Desde entonces, llegó al mejor equipo del mundo, rindió, ganó un Mundial en el que marcó cuatro goles para la Selección argentina y formó parte del segundo equipo inglés de toda la historia en conseguir un triplete.

Entre todas las competiciones, Julián Álvarez cerró su primera temporada en el Manchester City con 49 partidos, en los que hizo 17 goles y repartió 5 asistencias. Como fue mencionado anteriormente, ganó los tres títulos más importantes, además de salir campeón en Qatar.