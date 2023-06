¿Ganar la Champions, la Libertadores o un Mundial? Tevez no dudó y eligió: "Ni hablar, prefiero…"

Sergio Agüero y Carlos Tevez fueron invitados por la cadena que transmite la final de la Champions League para que reacciones a las diferentes alternativas del encuentro que disputaron Manchester City e Inter. Los exjugadores se divirtieron en la previa y con el duelo comenzado fueron consultados sobre qué título preferían ganar si estuvieran en actividad.

"More Beltrán pregunta qué preferimos nosotros. Obviamente es una pregunta que ya sabemos lo que vamos a contestar. ¿Ganar el Mundial con Argentina, ganar la Champions con tu equipo preferido o ganar la Libertadores con el equipo de nuestros amores", dijo el Kun, y Carlitos no dudó en responder: "No, un Mundial, ni hablar". La inmediata reacción del Apache tiene lógica.

Tiempo atrás, cuando Boca jugó la final de la Copa Libertadores con River, había dicho que cambiaba todos sus títulos por ganar ese histórico partido y entre ellos no había Mundial. El Kun estuvo muy cerca de lograrlo, ya que había sido parte de la Copa América que la Selección argentina ganó en el Maracaná y luego debió dejar el fútbol por los problemas cardíacos.

De igual manera lo celebró como propio teniendo en cuenta que fue invitado por el plantel y cuerpo técnico albiceleste para disfrutar el tramo final del certamen disputado en Qatar como si fuera uno más de los convocados por Lionel Scaloni.

Tevez, en tanto, jugó dos Copa del Mundo (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010) y en ambos quedó afuera en cuartos de final tras perder con Alemania. Con la camiseta nacional disputó 76 partidos y marcó 13 goles en su etapa en la selección mayor, que se extendió desde 2004 hasta 2015. Además dipsutó las Copas América 2004, 2007, 2011 y 2015, sin conseguir títulos