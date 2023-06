Así se vive la final de la Champions en las calles de Estambul: duelos de canciones y muchas camisetas de un argentino

La final de la Champions League es uno de los eventos más atractivos del mundo deportivo. Este sábado, Manchester City e Inter de Milán definirán al nuevo campeón de Europa. El partido más importante del continente a nivel clubes se jugará en el Estadio Olímpico de Estambul, capital de Turquía que está revolucionada por hinchas de todas partes del mundo.

MDZ está presente en la ex Constantinopla, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez se disputarán uno de los trofeos más preciados del fútbol, la Orejona. Precisamente, la presencia de camisetas del Toro supera ampliamente a la del Araña en las calles de Turquía. Claro, la importancia del ex Racing para los nerazzurri es mucho mayor que la del ex River para los Ciudadanos. Las camisetas de Lautaro no son las únicas que se venden, ya que hay mucha oferta de camisetas de la Selección argentina con las tres estrellas y el 10 de Lionel Messi en la espalda.

El color no queda ahí, si no que las hinchadas le dan un marco espectacular a la final. Los fanáticos del City quieren ver a su equipo levantar la Champions League por primera vez en su historia. Por su parte, los tifosi del Inter regresan a una definición por la Orejona tras 13 años, cuando Diego Milito fue figura ante el Bayern Munich para ganar la Copa de Europa en el Santiago Bernabéu.

Manchester City e Inter jugarán ante 74 mil almas en el Olímpico de Estambul. El partido comenzará las 16 horas de Argentina, en lo que será la primera final de Champions en suelo turco desde el recordado Milagro de Estambul en 2005, cuando Liverpool le ganó al Milan.