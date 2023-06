¿Le gustará a Almirón? Jugó en un grande de Argentina, es goleador en el exterior y será ofrecido a Boca

Boca y Jorge Almirón tienen un dilema en el frente de ataque. Hace tiempo que Darío Benedetto no mantiene un gran nivel, pero su apellido es demasiado fuerte como para dejarlo afuera. Por otra parte, Miguel Merentiel responde con goles y esfuerzo, aunque su calidad no es la misma. Dentro de ese escenario, al Xeneize sería ofrecido un delantero con pasado en el fútbol argentino.

En la previa del partido de Arsenal, el periodista de ESPN, Martín Arévalo, dio a conocer un nombre que podría ser acercado a Boca de cara al próximo mercado de pases: "¿Qué jugador le ofrecerán mañana a Boca? Salió campeón hace poco", adelantó el Pollo Vignolo.

Julio Furch, el goleador que sería ofrecido a Boca.

Luego, el periodista que sigue la actualidad de Boca dio a conocer el nombre: "No, no salió campeón antes de ayer. Juega de 9, [Mauro] Icardi no es. Jugó en San Lorenzo, salió campeón con Atlas de México...", expresó. Tras largos minutos de enigma, reveló que se trata de Julio Furch.

El ex Olimpo, Arsenal y otros clubes del medio local juega hace varios años en México. En ocho temporadas en la Liga MX, Furch convirtió 126 goles con tres camisetas, Veracruz, Santos Laguna y Atlas. Precisamente, ganó dos títulos con el equipo tapatío en el último año.

¿GOLES PARA #BOCA uD83DuDD35uD83DuDFE1? Se develó el misterio en #ESPNEquipoF uD83DuDCFA y el jugador que le ofrecerán al Xeneize es Julio #Furch uD83CuDDE6uD83CuDDF7?.



El pampeano de 33 años salió campeón en el #SantosLaguna y el #Atlas en la #LigaMX . pic.twitter.com/GxI9wzMzAN — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 1, 2023

Sin embargo, Arévalo aseguró que la dirigencia de Boca deberá evaluar la propuesta en caso de que esta llegue. En lo que va de la temporada 2022/23 en México, Furch marcó siete goles en 33 partidos. ¿Será del gusto de Almirón?