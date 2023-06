La confesión de un excéntrico exfutbolista sobre el día que enfrentó a Riquelme: "Se me cayó un ídolo"

Son muchos los futbolistas que tienen, o tuvieron, como ídolo a Juan Román Riquelme. Su calidad dentro del campo de juego generó la devoción de sus colegas, aunque no todos tienen buenos recuerdos de cuando lo enfrentaron o conocieron en persona. Y Brian Sarmiento es uno de ellos. El exfutbolista recordó un encuentro que tuvo con el "10" y reveló su decepción.

El ex Banfield, Newell's y All Boys, entre otros, habló en ESPN y confesó: "Yo siempre lo tuve de ídolo a Román, pero cuando lo crucé en la cancha no la pasé bien. Tuvimos una discusión y sentí que me trató mal, y fue un dolor. All Boys-Boca, por Copa Argentina. Fue uno de esos días que te levantas con la flechita para arriba. Me salían todas, metí el tercero, me eligieron mejor jugador del partido, eliminamos al Boca de Bianchi, Román, un Boca increíble…".

"Ahí tuve una discusión con él y sentí que me trató mal. Se me cayó un ídolo. Cuando estaba en Racing, iba al palco de La Bombonera para verlo jugar a él. Fue ahí cuando dije 'el Diego (Maradona) no', son palabras mayores, dejalo ahí", aseguró Sarmiento que también un reveló un frustrado encuentro con el fallecido astro argentino: "Cuando estuve en Newell’s, me dijeron de ir a comer un asado (con Diego Armando Maradona). Le hice llegar la camiseta, pero cuando tuve que ir no quise".

En la Copa Argentina, All Boys llegó hasta las semifinales donde cayó por penales ante Arsenal, el eventual campeón, tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios en un encuentro disputado en el estadio San Juan del Bicentenario. No es la primera vez que Sarmiento cuenta esta anécdota, lo que marca que el dolor sigue guardado y no lo puede soltar.

Actualmente lejos del fútbol, expresó el deseo de volver a Banfield para ser entrenado por Julio Falcioni a quien colocó como "el mejor entrenador que tuve" y agregó que Rodolfo De Paoli lo tentó para volver a jugar: "Me preguntó el otro día si agarra un equipo y me llama para entrenar. Pero déjenme entrenar, volver a enamorarme. Me me tienen que cuidar. Me gustaría volver. Sé que tengo mucho para darle al fútbol argentino. Ojalá agarre un equipo dentro de poco".