Qué le dijo Chiquito Romero a Palavecino tras el escándalo en el final de River-Boca: “Con Gallardo…”

Faltaban minutos para el final del River-Boca y en el plantel millonario se desató la locura. Borja anotó el penal contra el palo izquierdo del Chiquito Romero y destrabó lo que parecía destinado al empate. Muchos futbolistas salieron despedidos a abrazar al colombiano, pero Agustín Palavecino se quedó a provocar a los rivales y manchó el festejo.

La primera reacción fue del propio arquero, que buscó increpar al volante de River para preguntarle textualmente: "¿Qué estás haciendo?", según sus propias declaraciones. Lo cierto es que los jugadores de Boca, al ver a su referente enojado, salieron a cruzar a Palavecino. La defensa de De la Cruz inició un tumulto que se extendió durante varios minutos y terminó con tres expulsados por equipo más Almirón.

Finalizado el tumulto, se pudo ver a Romero hablando mucho más calmo y al oído con el jugador del Millonario, en un gesto que refleja su trayectoria como deportista. Palavecino lo escucha atentamente y hasta asiente con la cabeza. El resto de los jugadores de River respetan el diálogo y el futbolista de Boca se despide con una palmada.

Finalizado el partido, el arquero contó qué le dijo en ese momento. "Yo a Palavecino y a otros muchachos de River se los dije en la cara... Ellos con Gallardo lograron que todo el fútbol los respetara, pero no solo porque ganaban partidos o títulos, sino por la conducta que tenían adentro y afuera de la cancha. Nos faltaron el respeto. Eso lo pasó por alto, en vez de ir a festejar el gol con sus compañeros y Borja en el córner, les gritó el gol en la cara a mis defensores... Yo primero pensé que lo estaba gritando con su gente, pero no, estaba mirando para abajo, por eso generó la nuestra reacción. Yo reaccioné bien, él salió corriendo y lo agarré de la cintura y le dije 'qué estás haciendo'... Ahí mis compañeros pensaron que yo me fui a pelear y vinieron atrás mío, lo mismo los jugadores de River", explicó Romero en conferencia de prensa.

Lo cierto es que Palavecino recibió el "tirón de orejas" de Demichelis y Enzo Pérez; y salió a pedir disculpas. "Estoy arrepentido de lo que hice, creo que generé algo que no había necesidad. No me supe controlar. Fue un error. No es la imagen que queremos dar ni el legado que queremos dejar", explicó.