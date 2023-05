La fuerte decisión de Beligoy con Herrera tras sus polémicas en el Superclásico

La polémica actuación de Darío Herrera en el Superclásico sigue dando que hablar. El árbitro dejó mucho que desear no solamente por las tarjetas rojas que no se atrevió a mostrar, sino por el drástico cambio en su postura entre la primera etapa (donde amonestó a varios futbolistas) y el complemento (donde fue mucho más permisivo).

En este contexto, se confirmó lo que muchos esperaban. El árbitro será parado por un fin de semana, por lo que en la 16ª del torneo de la Liga Profesional de Fútbol no verá acción. La misma línea seguirá Silvio Trucco, quien fue el encargado del VAR en el duelo entre River y Boca.

Herrera no dirigirá el próximo fin de semana en la Liga Profesional.

Herrera quedó en el ojo de la tormenta luego de no expulsar a Enzo Díaz y Milton Casco (ambos por doble amarilla). Mientras que el VAR no ingresó luego de un claro pisotón de Nicolás Figal a Lucas Beltrán, que bien podría haber determinado la expulsión del marcador central del Xeneize.

En este contexto Hugo Balassone, periodista de TyC Sports, se refirió al futuro del arbitraje en el fútbol argentino: "Hay mucho enojo en AFA por el arbitraje de ayer. Mucho enojo. Ya no quedan árbitros para el River-Boca. Herrera era el único que venía invicto. Se viene un recambio generacional y me parece que se viene un cambio en la dirección del arbitraje en argentina".

Por último, el panelista soltó una bomba sobra la situación de Federico Beligoy, Director Nacional del Arbitraje: "Este partido marca un antes y un después para el fútbol argentino. No sé si habrán decisiones inmediatas, pero me parece que esto le puede costar el puesto a Beligoy. No en lo inmediato, no van a actuar en caliente".