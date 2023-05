La contundente sentencia del Kun Agüero sobre si River podría competir con el City: “Te…”

Desde hace días, cuando Carlos Fernando Navarro Montoya se refirió al andar de River de la mano de Martín Demichelis, soltó una frase que ha quedado dando vueltas. El Mono, en aquel momento, aseguró que el buen presente del Millonario le permitiría competir en igualdad de condiciones ante el Manchester City.

Este martes por la tarde, mientras los dirigidos por Pep Guardiola visitaban al Real Madrid en el marco de una de las semifinales de la UEFA Champions League (el partido culminó 1-1 y la revancha será el próximo miércoles, en Inglaterra), Sergio Agüero le respondió al ex arquero de Boca.

“Podes organizar un amistoso y jugar. Pero en tema de competición, ósea pones a River en la Premier League a jugar contra el Manchester City y no tiene chance. El City te arrasa.

No quiere decir que River no tenga buen equipo. Pero tienen otra preparación y otras calidades de jugadores. La calidad que tiene un equipo europeo como el Manchester City hoy, no la tiene River".

No hay comparación. No se como fue ni quien dijo que si. Pero si Demichelis que fue jugador y ahora lo ve de entrenador dice que no… tampoco es boludo”.