La picante crítica de Traverso al DT de River por sus dichos sobre Figal: "Demichelis la..."

"Ahora iremos paso a paso. Iremos a Chile a ganar e ir a hacer un buen partido al Mmm... al Gallinero", fue la frase con la que Nicolás Figal le puso pimienta al Superclásico luego del triunfo de Boca ante Racing en la Bombonera. Y tras la victoria agónica de River del domingo Martín Demichelis se expresó al respecto.

Con un tanto de ironía en sus palabras, el director técnico del Millonario respondió: "Habló con muchísimo respeto porque dijo: 'Vamos a ir a ganar a Chile y a hacer un buen partido en el Gallinero'. Ni siquiera hicieron un buen partido". Posteriormente añadió: "Le faltó el respeto a uno de los estadios más maravillosos del mundo. Cada partido que se juega acá, vienen 83-84 mil personas. Es el más grande de Sudamérica a nivel club".

Luego de repasar las palabras del DT en la conferencia de prensa, fue Cristian Traverso quien alzó la voz y no dudó en criticar las palabras del exjugador de Bayern Múnich: "Demichelis la canchereó. Le agarró el virus de Palavecino. Esto da vuelta, muchachos. No me gusta que la canchereen".

"¿Sabes lo que tiene que decir? Bueno muchachos, problema de Figal. River jugó de esta manera, nosotros queríamos buscar el partido... ¿Por qué tiene que opinar de Figal? No me gustó nada lo que dijo. La cancheró", añadió el ahora panelista de TyC Sports, quien se consagró campeón del mundo con la camiseta de Boca en el año 2000.

Para finalizar, y sin dejar de lado su postura contra Demichelis, Traverso sentenció: "Mirá que así como yo lo defendí cuando lo cacheteaban desde muchas partes del periodismo porque era nuevo y venía de Alemania... Cuando no me gusta las cosas que dice, no me gusta. Para mi estuvo canchero. Si vos le preguntás por Figal, tiene qué decir 'discúlpenme, no hablo de eso'".