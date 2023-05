La fuerte decisión que podrían tomar en la AFA tras el escandaloso arbitraje en River-Boca

El River-Boca de este domingo lejos está de haber terminado con el pitazo final de Darío Herrera, el cual llegó 20 minutos más tarde de haberse cumplido los 90 minutos reglamentarios. La actuación del colegiado ha dado que hablar y, en este contexto, surgió una noticia que podría cambiar el rumbo del arbitraje en el fútbol argentino.

Fue Hugo Balassone quien soltó la noticia en la pantalla de TyC Sports. El mencionado periodista fue contundente a la hora de expresar que, por la actuación de Herrera en el Más Monumental, Federico Beligoy (Director Nacional del Arbitraje) podría ser removido de su cargo.

Para comenzar, el panelista no dudó en referirse a la sitauación: "Este partido marca un antes y un después para el fútbol argentino. No sé si habrán decisiones inmediatas, pero me parece que esto le puede costar el puesto a Beligoy. No en lo inmediato, no van a actuar en caliente".

"Hay mucho enojo en AFA por el arbitraje de ayer. Mucho enojo. Ya no quedan árbitros para el River-Boca. Herrera era el único que venía invicto. Se viene un recambio generacional y me parece que se viene un cambio en la dirección del arbitraje en argentina", añadió el periodista..

Las polémicas de la jornada en el Más Monumental llegaron principalmente luego de las no expulsiones a Enzo Díaz y Milton Casco. Además el VAR no intercedió en un claro pisotón de Nicolás Figal. En el plano general hay un gran descontento por el fuerte cambio de Herrera en la conducción del partido entre primer y segundo tiempo."Beligoy apostó fuertemente por Herrera y le salió mal", sentenció Balassone.