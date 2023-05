La crítica del presidente de River a la reacción de los jugadores de Boca: "Me pareció..."

El Superclásico dejó varias polémicas que darán que hablar en los próximos días. El arbitraje de Darío Herrera no fue el mejor y, además de haber perdonado a varios jugadores de River, el penal de Agustín Sandez a Pablo Solari provocó dudas y protestas en Boca. Ese fallo derivó en el gol de Miguel Borja, el reprochable festejo de Agustín Palavecino en la cara de sus rivales y una pelea multitudinaria en el final. Pero, según Jorge Brito, la reacción de los jugadores xeneizes no estuvo bien.

En diálogo con Sportia, el presidente del Millonario habló sobre el bochornoso final que tuvo el partido y aseguró que el enojo de los futbolistas visitantes estuvo de más, como también lo estuvo la actitud de Palavecino: "No me gustó nada. Primero pensé que el árbitro lo había terminado dos minutos antes. Cuando vi lo que había ocurrido... muchas veces a todos nos pasa. A mí me pasa como dirigente que a veces te sale el hincha de adentro y hacés algo que puede fastidiar al otro. Ahí es cuando debemos tener más claros los límites. Pala es un jugador inteligente, una buena persona, va a aprender de esto. Me pareció exagerada la reacción de Boca", disparó.

Al ser consultado por la actuación del árbitro, Brito sostuvo que no opina generalmente sobre el arbitraje de los partidos: "Menos cuando gano", agregó después. Más allá de eso, se expresó a favor del cobro de Herrera a falta de cinco minutos para el final del Superclásico.

"Sí. Me parece que hay contacto y es dentro del área. Después podemos entrar en el detalle de si se cobran o no, de si es el último minuto... que yo haya leído, el reglamento no difiere de en qué minuto es la falta para definir si es o no penal", chicaneó el mandamás del Millonario, que ganó su primer partido ante Boca desde que asumió.

Por último, dio su visión del encuentro: "El partido lo controló River. Llegó muy bien, atacó. Es innegable que cuando el gol no llega, la preocupación empieza a llegar. En un segundo, una contra puede ser fatal. Nadie estaba tranquilo hasta que no llegó el gol. Fue un partido que River tuvo controlado, pero nunca desde el resultado", concluyó.