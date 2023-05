La tajante decisión de Almirón tras la derrota agónica de Boca ante River

Boca perdió ante River en un final de escándalo. Luego del polémico penal sancionado por Darío Herrera, Miguel Borja puso el 1-0 para el Millonario y un festejo desmedido de Agustín Palavecino en la cara de sus rivales desencadenó en una multitudinaria pelea. Luego de varios minutos de enfrentamiento, el árbitro determinó el saldo: un jugador de campo y dos suplentes de River expulsados, mientras que en el visitante vieron la roja tres futbolistas en cancha y Jorge Almirón.

Por esta razón, el DT del Xeneize no pudo hablar en conferencia de prensa. Según estipula el reglamento, aquellos que fueron echados durante el partido no pueden ir a la atención a la prensa 'oficial'. No obstante, los medios esperaron a Almirón en la salida del vestuario de Boca.

Pese a la insistencia de los periodistas, el entrenador, que dirigió su primer Superclásico, pasó de largo y negó con su dedo índice a las cámaras. Claramente, Almirón estaba respondiendo a la pregunta de si iba a hablar sobre el encuentro que terminó con derrota agónica y tumulto en el final.

De hecho, Almirón se vio involucrado en la gresca al tratar de frenar a sus dirigidos. Sin embargo, no tuvo ningún tipo de éxito, ya que hasta los que no estaban convocados al partido se metieron en la disputa que duró más de 10 minutos.

Con esta dolorosa caída ante el eterno rival, el DT sumó su tercera derrota en Boca y cortó una buena racha de resultados positivos, entre torneo local y Copa Libertadores. Ahora, toca esperar si la dirigencia del Xeneize pagará la multa para que su entrenador esté en el banco de suplentes ante Belgrano, algo que ya sucedió tras el empate ante Rosario Central de hace dos semanas atrás.