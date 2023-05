La explosiva frase de Chiquito Romero sobre el penal agónico para River contra Boca: “Si era en…”

Boca se sintió perjudicado en el Monumental. El partido ante River era un 0-0 cantado, dado que ninguno de los dos equipos estaba preciso y los ataques se diluían... hasta que Darío Herrera cobró penal para el Millonario. A falta de cinco minutos para el final, Miguel Borja le dio la victoria a los locales, pero nadie del Xeneize quedó satisfecho con el fallo del árbitro y Chiquito Romero lo dejó claro en conferencia de prensa.

Las preguntas para el arquero rondaron mucho sobre la tarde de Herrera. El Millonario pudo haber perdido varios futbolistas por doble amarilla en el transcurso del encuentro. Sobre el final, Agustín Sández cometió una falta bastante fina sobre Pablo Solari y, en una de sus tantas respuestas sobre el tema, el arquero xeneize dejó una opinión picante: "Si la falta era en el área de River, no se cobraba", disparó.

Antes de eso, Romero había asegurado que, para él, Herrera no recurrió a la ayuda del VAR para una posible rectificación del penal: "Herrera no le preguntó al VAR y nos perjudicó. En la cara, él me dice que lo preguntó y le dijeron que era penal. Yo le pregunté a Solari si se había doblado el tobillo. Cuando vos tenés la tecnología, no es muy difícil preguntar y que te digan si fue o no".

"Él me dice que fue un claro penal y le digo 'tenés el VAR, tranquilamente le podés preguntar' y en ningún momento lo consultó. Se quedó con lo que él vio y, viendo la jugada, no es un penal cobrable. Es una jugada normal de un partido en el que hay roce y no tendría que haber sido cobrado nunca. Lo raro de todo esto es que el VAR no haya llamado, avisado que no era un penal claro. No le voló la pierna. De hecho, el de River se queda tirado, yo le pregunto y me dice 'me toca'... si le toca, le toca la canillera", argumentó Chiquito, de buen partido con dos intervenciones importantes.

Por último, el guardameta que ya es referente del vestuario azul y oro agregó: "Eso no es penal. Nos vamos con mucha bronca, también porque hicimos un buen partido, merecíamos más. Nos vamos bastante perjudicados por el resultado de hoy".