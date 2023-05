Guardiola confesó por qué se enojó con Haaland en City-Leeds: “Erling es el…”

Este sábado, con Julián Álvarez de titular, el Manchester City dio un nuevo paso hacia el bicampeonato de la Premier League. El elenco inglés venció a Leeds United en un partido en el que dominó de principio a fin y, sobre el final sufrió debido al descuento del equipo visitante.

Ahora, a falta de cuatro fechas para la finalización del certamen más competitivo y atrayente del mundo, los dirigidos por Pep Guardiola tienen cuatro puntos de ventaja sobre Arsenal, su inmediato perseguidor en la tabla de posiciones. Pese a la victoria, el DT terminó con fastidio por el penal errado por Gündogan cuando el marcador todavía estaba 2-0.

Ni bien el alemán, que había convertido un doblete, estalló su remate en el palo, el español estalló de bronca. "Erling, you have to take it" ("Erling, vos tenés que tomarlo"), se pudo leer de sus labios. Para colmo de males, acto seguido su rival convirtió el descuento de la mano de Rodrigo Moreno.

Más tarde, en conferencia de prensa, Guardiola explicó su reacción: "El partido no había terminado. Si está 4-0 a 10 minutos para el final, está bien, ¿pero 2-0? Debería rematar el mejor. Erling es el mejor pateador hoy. Quería que su compañero volviera a convertir, eso muestra la persona que es".

"No lo tomó porque es muy agradable. Es un profesional. El último partido que jugamos ante West Ham, que terminamos 10.30, fue directamente al centro de entrenamiento. También es despiadado, pero al mismo tiempo no dice 'no puede hacer tu hat-trick'. Es muy agradable", añadió Pep.

Para finalizar, volvió a referirse al goleador del Manchester City: "La sensación es que Erling tiene más confianza ahora. Metió tal vez 10 u 11 penales. Y Gündogan no tenía ese sentimiento. Entiendo las dos partes. El partido podía haber terminado antes. El encargado es el encargado y Erling tiene que tomarlos porque es el especialista"