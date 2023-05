El mánager de Independiente y una picante frase para el mundo Boca: “Se enojan porque les digo que…”

Surgido de Vélez, donde debutó en Primera en 1995, Pablo Cavallero se encuentra actualmente asumiendo el rol de Director Deportivo de Independiente. Pese a no haber vestido los colores del elenco de Avellaneda, el Mánager llegó al club el pasado mes de octubre.

En las últimas horas quien supo ser arquero de la Selección argentina se posó en el centro de la escena luego de sus particulares declaraciones. En su charla con El País de Uruguay, el hombre de 49 años recordó su paso por Peñarol, club donde no tuvo mucha participación, pero al que le guarda un enorme cariño.

El Mánager del Rojo recordó su paso por Peñarol.

Cavallero llegó al Carbonero para disputar la temporada 2008/09 y fue allí donde decidió ponerle punto final a su carrera profesional: "A veces en asados con amigos me ponen en la punta de la mesa y se enojan conmigo porque les digo que Peñarol lleva más hinchas que Boca”.

“El club me marcó y siempre está presente en mi vida. A mis hijos les muestro videos de la hinchada y los partidos que siempre miro y estoy pendiente. Me queda llevarlos a que conozcan el Campeón del Siglo. Ya fui varias veces pero con perfil bajo: llego, miro el partido y me voy. Es un equipo que me marcó a fuego”, añadió.

Para finalizar, y graficar el cariño que tiene para el club urguayo, Cavallero sentenció: "Me hubiese gustado dejar otra imagen en lo futbolístico, pero en mi corazón siempre está Peñarol porque desde lo humano me trataron de maravilla y fue el mejor grupo que me tocó integrar. A pesar de que a nivel estructural habían algunas falencias y yo sentía que el contraste de venir desde Europa era grande en ese momento, a nivel humano fue lo mejor que me pasó y no te miento porque hasta hoy mantengo muchísimas amistades del club y cada vez que el equipo juega me pongo frente al televisor”.