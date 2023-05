El lapidario gesto de Almirón cuando le preguntaron si fue penal para River: "¿Estás…?"

Jorge Almirón se fue sin hablar del Monumental, pero con un gesto dijo mucho. El entrenador de Boca fue expulsado durante el Superclásico con River y por esa razón no pudo brindar su habitual conferencia, ya que el reglamento estipula que quienes fueron echados durante el partido no pueden ir a la atención a la prensa oficial.

De igual manera, los periodistas acreditados para el partido esperaron al DT para sacarle alguna frase o palabra, pero rescataron algo mucho más valioso. Es que, mientras se retiraba del estadio, le preguntaron si había sido penal la jugada que definió el duelo a favor del Millonario y, al escuchar la consulta, sonrió, hizo un gesto con su mano y expresó "¿Estás loco?".

Con esa simple repregunta, Almirón dejó más que claro que a su entender no hubo nada y su sonrisa pícara dio a entender mucho más. Del lado de Boca el único que habló fue Sergio Romero, quien se colocó en la misma sintonía de su entrenador al momento de referirse a la pena máxima que Miguel Borja cambió por gol.

"No era un penal cobrable el de (Agustín) Sandez a (Pablo) Solari. La jugada es muy dudosa, le dije eso a Herrera y que tenía el VAR para consultar, pero no lo hizo, Fue apenas un roce. Y después, que un chico de River (Agustín Palavecino) le grite el gol en la cara de nuestros jugadores es una falta de respeto terrible, y se lo dije a él, a Enzo Pérez y a Martín Demichelis", expresó.

Para el partido con Belgrano, Almirón no podrá contar con Miguel Merentiel, Nicolás Valentini y Ezequiel "Equi" Fernández, más Alan Varela con cinco amarillas, y Valentín Barco se va al Sub 20 desde mañana para afrontar el Mundial. De los lesionados, podría volver el domingo a las 19 ante los cordobeses Frank Fabra, pero no así los desgarrados Luca Langoni y Juan Ramírez.