Zambrano reveló fuertes detalles de su pelea con Benedetto: los que le decían “pegale” y el llanto del Pipa

El recuerdo de aquella pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto siguen latente y el responsable de mantenerlo vivo, a horas del Superclásico, es el propio central peruano que volvió a referirse a ese episodio ocurrido el 14 de agosto del 2022, en un partido entre Boca y Racing.

En esa oportunidad, se vieron gestos de desaprobación del Pipa para con sus compañeros defensores a quien les exigió: "Si nosotros estamos mirando la pelota cuando tiran los centros, nos van a hacer el gol, boludo. Tomen marcas". La frase no cayó bien en el defensor, quien le recriminó de camino a los vestuarios, pero recibió un golpe del delantero en el rostro. El episodio fue todo un escándalo para los dirigidos por ese entonces por Battaglia. Meses después, el defensor volvió a hablar del hecho.

“Fue un momento complicado. Yo si tengo que perder pierdo pero voy al frente. El detalle fue que él ya venía alzando las manos mucho en el campo. Nos podemos criticar o putear cara a cara y no pasa nada, pero eso no. Nos estaba metiendo un baile Racing. Y empieza a hacer lo mismo de siempre: las manos señalando a la defensa", comenzó el relato Zambrano, en diálogo con un diario de Perú.

Luego, continuó su relato sobre Benedetto: "En el túnel en el entretiempo nos dijimos de todo. Y ya en la escalerita para ir al camerino, se voltea y me da un golpe de arranque. Mi reacción fue ir para adelante. Entre mis compañeros y la seguridad me agarraron. Yo ya no estaba pensando en el partido, quería marcharme".

Zambrano sobre Benedetto.

Zambrano continuó contando detalles que nunca había contado hasta el momento. "Mis compañeros me decían: ‘pégale’. Creo que a la mayoría en ese momento no le caía bien él por su forma de ser. Yo nunca tuve problemas con nadie, solo fue la calentura del momento", indicó. "En el vestuario, siendo consciente, ya no podía hacer nada. Estaban todos los dirigentes. Dije: ‘ya está. Perdí’. Pero por dentro estaba hirviendo. Pensaba que tenía que esperar mi momento", continuó.

Además confesó cómo fue el episodio en el que el delantero de Boca le reconoció el error llorando. "Voy a orinar y se me acerca entre lágrimas. ‘Discúlpame, me equivoque. Es de hombre pedir perdon’, me dijo. Y en ese momento se me cruzó ser traicionero y meterle una piña igual. Pero yo no soy traicionero. Y le dije: ‘dale. Ya está’", expresó.

"Los compañeros después del partido me seguían diciendo que lo vaya a buscar. Yo iba a esperar mi momento. Estaba buscando la ‘sin razón’ como se le dice ", aceptó. Y finalizó: "Lo buscaba en los entrenamientos y nada. En el equipo quede como un caballero porque no reaccioné. Los dirigentes me felicitaban por no haber reaccionado. Me tocó perder. El tema quedó ahí, porque pasó el tiempo y nunca hubo una sin razón”.