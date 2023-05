El fuerte enojo de Guardiola con Haaland en pleno partido del City: “¡Erling, vos tenés…!”

El Manchester City dio un nuevo gran paso de cara al título de la Premier League tras vencer a Leeds United por 2 a 1 con Julián Álvarez y Erling Haaland como titulares. El entrenador Pep Guardiola se fue contento por el resultado, pero una imagen sobre el final del partido dejó mucho que hablar.

El DT se molestó con el noruego y se lo hizo saber en pleno partido con gestos ampulosos, aunque todo pasaría a las risas con el pitazo final. ¿Qué pasó?

El City comenzó ganando el partido con goles del alemán Ilkay Gündogan. Los tantos fueron anotados en los minutos 19 y 27 minutos del primer tiempo. El equipo de Guardiola parecía cómodo en cancha y en el minuto 83' del segundo tiempo tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja con un penal a favor. Haaland, el responsable de ejecutarlo, se lo cedió al alemán para que convierta un hat-trick, pero Gündogan lo erró. Para colmo, al minuto 85' el Leeds descontó y le puso suspenso a un duelo que terminó a favor de los de celeste.

En el medio del partido, se pudo a ver a Guardiola patear al aire y señalar con el dedo al noruego, al grito de "Erling, you have to take it" ("Erling, vos tenés que tomarlo", en español). Haaland se limitó a mirarlo con cara desorientada.

Ya en el final del partido y en conferencia de prensa, el DT se refirió al episodio, con varias revoluciones menos. "El partido no había terminado. Si está 4-0 a 10 minutos para el final, está bien, ¿pero 2-0? Debería rematar el mejor. Erling es el mejor pateador hoy. Quería que su compañero volviera a convertir, eso muestra la persona que es", comentó Guardiola.