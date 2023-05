El exfutbolista que trabaja en TV y liquidó a Messi tras su pedido de perdón al PSG: “¡Es imperdonable!”

¿La tormenta pasó? Cuando Lionel Messi publicó el video en sus historias de Instagram, además de pedirle perdón a sus compañeros y al club por el viaje a Arabia Saudita que le impidió entrenarse el lunes pasado, lo hizo buscando cerrar una herida abierta que amenazó con quebrar su relación con el Paris Saint Germain (PSG) definitivamente.

En la semana, cuando se conoció la ausencia del entrenamiento y el viaje del astro, se viralizó la sanción del club hacia el futbolista, que constaba de dos semanas sin entrenar ni jugar, más la retención de la totalidad del sueldo equiparable al mes. Sin embargo, es una condena que aún no se oficializó y Messi, en su video, aseguró que está "esperando lo que el club decida".

Como una especie de salto de página, el PSG confirmó los convocados para el partido de este sábado ante el Troyes y como se esperaba, en la lista no figura el nombre de Messi. Entonces, la polémica no tiene fecha de caducidad. En este marco, un exfutbolista del equipo parisino declaró este viernes y continuó agregando leña a ese fuego.

Se trata de Jérôme Rothen, exjugador también de la selección de Francia, quien ahora trabaja como panelista de la televisión y dejó un duro comentario sobre el 10 en el análisis del pedido de disculpas: “¡Hasta en sus excusas, Messi encuentra excusas! Para mí este video no cambia nada, es imperdonable".

Luego añadió: "Dice que se disculpa con sus compañeros o los entrenadores, no con la afición, ni con la imagen que envió. No lo entiendo diciendo que no podía posponer este viaje". Y cerró: "Se disculpa pero encuentra una excusa. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Para presumir y recibir un gran cheque? ¿O para jugar al fútbol y representar mejor al PSG?”.