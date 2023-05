Mascherano lanzó una dura advertencia a los hinchas del PSG que insultan a Messi: "En 10 años se van a..."

El entrenador de la Selección Sub 20 de Argentina, Javier Mascherano, está de cabeza enfocado en la preparación de su equipo para la cita mundialista, que será en Argentina entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Sin embargo, se hizo un tiempo en la agenda para brindar una entrevista y referirse a la situación de su excompañero y amigo, Lionel Messi.

El ex volante central de Barcelona y Argentina no fue indiferente a los insultos que viene recibiendo el astro argentino por parte de los hinchas del París Saint Germain, afectados por las frustraciones deportivas y los tironeos en cuanto al futuro de Messi. "Es una lástima porque no se dieron cuenta qué tipo de jugador tuvieron en su equipo. Hace diez años ni el más remoto hincha del PSG imaginaba tener al mejor de la historia y en vez de disfrutarlo se pasaron dos años criticándolo", opinó Mascherano.

En diálogo con la radio D Sports, agregó con contundencia: "Dentro de diez años se van a arrepentir y pensarán que lo tuvieron y no lo disfrutaron".

Mascherano y Messi en 2014.

Para intentar explicar la motivación de los hinchas del PSG para insultar a Messi, el DT señaló: "Creo que tiene que ver con un despecho porque por lo que veo no va a seguir y es un poco eso. No haber disfrutado de Messi es una locura. Cualquier equipo daría cualquier cosa por tenerlo cinco minutos y ellos lo tuvieron dos años sin valorarlo".

"Si hay algo que tiene Leo es su profesionalidad y lo digo con conocimiento. Es imposible criticar su manera de vivir”, añadió.

Finalmente, Mascherano se refirió al futuro de Messi: "Que haga lo que quiera, se ganó el derecho a hacer lo que tenga ganas y le haga feliz. Sería injusto que los argentinos le pidamos más cosas. Si viene acá, buenísimo, sería un golazo verlo todos los fines de semana. Y si no será por tele como venimos haciendo hace más de 20 años”.