Habló el defensor extranjero que Almirón quiere en julio para Boca: “Me sentiría muy privilegiado”

Con la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores como principal objetivo del semestre, Boca Juniors se prepara para quedar en lo más alto del Grupo F del certamen continental. Un triunfo ante Colo Colo en la Bombonera, el martes 6 de junio a las 21, asegurará su lugar en la siguiente fase del torneo.

En este sentido, el mercado de pases para el segundo semestre del año será decisivo para las aspiraciones del equipo. En este sentido, el Xeneize iría a la carga por un viejo conocido de Jorge Almirón. Helibelton Palacios, actual jugador del Elche de España, es uno de los apuntados por el club.

El colombiano tiene contrato hasta finales de junio y es del gusto de Almirón.

En su diálogo con Caracol, el colombiano se refirió al interés que despertó en el mundo Boca: "Uno se siente muy halagado de que se diera un interés. Entraríamos a analizarlo y si tengo la oportunidad de hablar, lo analizaríamos. En principio el deseo es continuar en Europa".

“De momento no he tenido comunicación con ellos, pero me sentiría muy privilegiado que de nuevo me tuvieran en cuenta. Esperemos que termine la temporada acá por respeto a la institución”, añadió Palacios, quien tiene contrato hasta finales del mes de junio con el club español.

Jorge Almirón, quien lo conoce por su paso por su paso por Elche y Atlético Nacional de Colombia, ha compartido muchos momentos con el lateral derecho. "Es una persona que ha confiado mucho en mí desde que compartimos en Nacional y cuando estuvimos acá un corto tiempo", sentenció Helibelton.