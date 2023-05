El desahogo de Peque Schwartzman tras meterse en tercera ronda de Roland Garros: "Hace 6 meses que..."

Diego Schwartzman atraviesa el peor momento de su muy buena carrera en el tenis. Tras más de 20 torneos sin pasar la segunda rodna, el Peque finalmente lo consiguió y fue nada menos que en Roland Garros. El argentino, que cayó hasta el 95° del ranking, venció al portugués Nuno Borges en sets corridos y dio a conocer su felicidad tras cortar una pésima racha.

¡PASAJE DIRECTO A TERCERA RONDA PARA SCHWARTZMAN! uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDC4F#RolandGarros pic.twitter.com/EhXhrDZtHD — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 31, 2023

La primera mitad del 2023 fue totalmente olvidable para el Peque Schwartzman. No sólo que no pudo hilvanar más de dos victorias en un mismo torneo, sino que se vio forzado a bajar al circuito Challenger en algunas ocasiones y ni siquiera ahí pudo lograrlo. Por eso, la victoria en segunda ronda del Abierto de Francia es un hito en su año: "Hace seis meses que no ganaba dos partidos seguidos, así que ahora es todo pura felicidad. Si vuelvo a jugar bien al tenis voy a ganar partidos", aseguró.

Luego, el ex Top 10 agregó que no le importa estar cerca de caerse de los 100 mejores del circuito: "Hoy el ranking está en un segundo plano. Tengo que disfrutar lo que tengo hoy y hacer lo que esté a mi alcance. Si después no sale, al menos habré hecho lo mejor que pude", expresó.

El Peque quiere volver a ser lo que fue: ahora, se medirá ante Tsitsipas.

Por otra parte, Schwartzman analizó su partido y reconoció que, pese a los errores, pudo sacar provecho de sus buenos momentos: "Estoy feliz porque creo que hoy funcionó lo que me venía faltando. Poder responder mejor en los momentos importantes de cada set. Fue un partido con momentos de muchos errores y de puntos mal jugados. Al final y al cabo, con un nivel parejo mío, pude jugar mejor que él los games importantes", explicó.

A pesar de su mal presente, el Peque escaló en la tabla histórica de partidos ganados por un argentino en "Rolanga": superó a Juan Martín Del Potro y, con 23 triunfos, se colocó detrás de dos ídolos como Gaby Sabatini (42) y Guillermo Vilas ((57).

"Cuando la cancha es muy chiquita, la gente está muy cerca y eso está bueno. Me pone feliz", concluyó sobre el apoyo del público en París. Ahora, se le viene una parada dificilísima en tercera ronda, ya que enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo. Dicho encuentro será el viernes, con horario por definir.