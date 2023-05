El tremendo elogio de Toni Kroos a un "europibe": "Es buenísimo, debería..."

La Selección argentina disfruta del mejor presente posible como campeones del mundo, pero el futuro brilla muchísimo. En el Mundial Sub 20, los hinchas están como locos con pibes hasta el momento no tan conocidos como Luka Romero y Valentín Carboni. En Europa sucede lo mismo, ya que los futbolistas albicelestes están en gran consideración en los mejores equipos o serán las grandes figuras del próximo mercado de pases. Esto fue ratificado con una frase de Toni Kroos sobre Nico Paz, el "europibe" que juega en el Real Madrid.

Nico Paz, el pibe del Real Madrid en el último Sudamericano.

El joven enganche del Merengue fue uno de los pocos que viajó desde Europa para jugar el Sudamericano Sub 20 de enero. Sin embargo, el Real Madrid no quiso prestarlo para el Mundial en Argentina, ya que lo consideraban pieza importante a pesar de no haber debutado en Primera. En un plantel con grandes estrellas, al hispano-argentino le cuesta hacerse un lugar, pero no por eso deja de llamar la atención en los entrenamientos.

Así lo reflejó Kroos, histórico mediocampista del Madrid con cuatro Champions League en la espalda: "¿El juvenil que más me sorprendió? Nicolás Paz. Este chico debería entrenarse con nosotros todos los días porque es buenísimo", respondió de forma tajante.

Kroos y Nico Paz, el chico argentino que es "buenísimo".

Tiempo atrás, el nacido en Tenerife en 2004 se llevó los elogios de nada menos que Carlo Ancelotti: "Tiene proyección para jugar en el primer equipo. Lo está haciendo muy bien con Arbeloa y las veces que fue utilizado por Raúl también lo ha hecho muy bien en el Castilla", expresó el entrenador italiano.

Hasta el momento, Nico Paz formó parte de dos convocatorias en la Primera del Real Madrid. Como fue mencionado anteriormente, todavía no hizo su estreno con el Rey de Europa, pero hace tiempo que destaca en las juveniles. Ante tamaña banca de una leyenda blanca como Kroos, todo indica que no faltará mucho para verlo en el Santiago Bernabéu.