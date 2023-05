El desgarrador posteo de la esposa de Sergio Rico, el compañero de Messi que lucha por su vida: "No me dejes sola porque..."

El español del París Saint Germain francés Sergio Rico sigue estable y sedado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por las graves heridas que sufrió en la cabeza por las patadas de un caballo en la Romería del Rocío (Huelva). De esta manera, se sigue esperando por la mejora del compañero de equipo de Lionel Messi.

El estado del arquero se mantiene este martes "sin cambios significativos" desde el parte médico del lunes, que indicaba que estaba estable dentro de la gravedad y sedado en la UCI del hospital sevillano, atendido por especialistas de Medicina Intensiva y pendiente de la evolución clínica en los próximos días.

El guardameta recibió en la cabeza varias patadas de un caballo una vez en el suelo, según han relatado testigos presenciales al servicio de Emergencias 112 de Andalucía, en un suceso que se produjo sobre las 8:30 (hora de España) cuando se enviaron varios avisos de la caída de un caballista en la calle Camino de Moguer de la aldea almonteña, donde se celebra la romería rociera.

En las redes sociales Alba Silvat, su esposa, realizó un desgarrador posteo que no tardó en viralizarse. "No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto", escribió junto a una foto de ambos en el día de su boda.

Entre las miles de reacciones que se pueden observar, se destacan los mensajes de Antonela Roccuzzo (esposa de Lionel Messi), Jorgelina Cardoso (esposa de Ángel Di María) y Linda Raff (esposa del Papu Gómez). "¡Fuerzass!", "Muchas fuerzas Albita, este partido lo va a ganar. Te quiero y te abrazo muy fuerte" y "Toda nuestra energía con ustedes", escribieron las mujeres mencionadas anteriormente.