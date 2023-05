San Lorenzo empató con Palestino y se complicó en la Copa Sudamericana

Tras la derrota en casa ante Fortaleza, San Lorenzo estaba obligado a ganar en su visita a Palestino. Por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, el Ciclón no pasó del empate ante el conjunto chileno y quedó con cuatro puntos sobre nueve posibles. Por esta razón, quedó complicado para clasificar a la siguiente fase.

El Ciclón no jugó bien y no pudo crear grandes situaciones de gol, pero tranquilamente puede objetar que el árbitro no cobró un penal claro sobre Federico Gattoni. Para colmo, el capitán fue expulsado a falta de 15 minutos para el final.

Poco sucedió en El Teniente de Rancagua. Con este resultado, los de Rubén Darío Insúa quedaron segundos en el grupo H. Sin embargo, Palestino también tiene cuatro puntos, por lo que el partido podría haber definido el duelo entre ambos.

El próximo partido de San Lorenzo será ante Fortaleza en Bahía el próximo 24 de mayo. De conseguir una victoria allí, el Ciclón se volvería a meter en la disputa por el primer lugar del grupo, clave para zafar de enfrentarse a un rival proveniente de la Copa Libertadores.

