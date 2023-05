Germán Cano habló sobre un posible llamado de Scaloni para la Selección argentina: "Si tiene que..."

River sufrió un duro golpe en su visita a Fluminense en Brasil, ante un equipo que demuestra ser uno de los serios candidatos a obtener la Copa Libertadores, porque tiene jerarquía en todas las líneas y a un delantero que atraviesa su mejor momento, el argentino Germán Cano.

El futbolista surgido de las inferiores de Lanús está en el club desde hace poco más de un año, y rápidamente se ganó el corazón de los hinchas a fuerza de goles. En el 2022 anotó nada menos que 44 goles, convirtiéndose en el argentino que más tantos anotó en el año y el tercero a nivel mundial detrás de Kylian Mbappé (56) y Erling Haaland (46).

En 2023 los números de Cano se vienen repitiendo. Tiene 23 en 21 partidos y sigue cosechando elogios. Tras el partido de este miércoles, en el que anotó un triplete a River, volvió a reflotarse la posibilidad de que Lionel Scaloni lo convoque para la Selección argentina.

Si bien ya había sido consultado por la presencia en conferencia sobre la posibilidad de tener una chance en la Selección, el responsable de reflotar esa posibilidad fue Felipe Melo, su compañero de equipo que a la vez jugó con Scaloni en España. "Cano hizo un golazo y ya los había hecho en otros juegos también. Le di un consejo, pero el entrenador a pesar de conocerme y haber jugado juntos en Racing de Santander, no me escuchó. Espero que me pueda escuchar en este momento", señaló el volante.

Germán Cano.

Cano brindó este miércoles una entrevista con el programa Dale al Medio de TyC Sports, donde volvió a referirse a ese pedido de su compañero y su deseo de estar en la Selección. "Es muy difícil llegar a la Selección. Yo no tengo el control de elegir, solo puedo hacer lo mejor con Fluminense. Estoy tranquilo. Después si tiene que llegar va a llegar y si no llega no hay problema. Yo soy hincha de la Selección, viví un mes en Qatar inolvidable. Lo que tenga que ser será, me gusta ser realista. Estoy dando todo por el Fluminense", expresó.