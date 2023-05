Qué dijo Mbappé de Messi al recibir el premio al mejor jugador de la liga francesa: “Leo me…”

Como cada año sobre el final de la temporada, este domingo en Francia se entregaron los Trofeos UNFP que valoran los rendimientos de la liga de ese país. Uno de esos es el premio al mejor futbolista, que contaba con las nominaciones iniciales del argentino Lionel Messi y su compañero, Kylian Mbappé. El francés se lo terminó adjudicando.

El futbolista del París Saint Germain campeón de la Ligue 1 después compitió por el premio con Loïs Openda (Lens), Jonathan David (Lille) y Seko Fofana (Lens). El francés capitán de la Selección de ese país fue electo en un sistema de votación en el que eligen los mismos futbolistas.

¡Tenemos nominados para el Trofeo UNFP al Mejor Jugador de la Temporada!



uD83CuDDEBuD83CuDDF7 Kylian Mbappé

uD83CuDDE7uD83CuDDEA Loïs Openda

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Lionel Messi

uD83CuDDE8uD83CuDDE6 Jonathan David

uD83CuDDE8uD83CuDDEE Seko Fofana



¿A quién elegirías? uD83CuDFC6 pic.twitter.com/9LhimBOKSb — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) May 16, 2023

Se trata de la cuarta vez consecutiva que obtiene el galardón, luego de las ediciones del 2019, 2021 y 2022 (en 2020 no se celebró por la pandemia). De esta manera, superó al sueco Zlatan Ibrahimovic, quien se había coronado otras tres veces. El reconocimiento se entrega desde 1994.

Mbappé recibió el trofeo en manos del del seleccionador de Francia Didier Deschamps y su primera reacción fue dedicárselo a su compañero Sergio Rico, quien sufrió un accidente este domingo por el que fue hospitalizado. "Hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Todo el club está con él. Quería tener sentido en mis prioridades al hablar en primer lugar de él", dijo el delantero.

Luego, se refirió a Lionel Messi y sus compañeros de terna: "Me gustaría felicitar al Lens que tuvo una temporada excelente. También a Jonathan David y Leo, que me ayudó mucho. Es un privilegio jugar con futbolistas así en el PSG. Me gustaría agradecer al personal, a todos los que nos permiten seguir ganando. Este récord es un placer, siempre quise dejar mi nombre en la historia de este campeonato".

Messi, líder en asistencias de la liga, integra el XI Ideal de la Temporada uD83DuDC7D pic.twitter.com/qTUyX19mLm — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) May 28, 2023

Mientras se llevaba a cabo la gala, Lionel Messi se encontraba en Barcelona observando el recital de Coldplay. Sin embargo, su ausencia no impidió que fuera reconocido en el 11 ideal de la liga no solo junto a Mbappé sino también con sus otros compañeros Achraf Hakimi y Nuno Mendes.