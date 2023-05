Qué dijo Mateo Retegui al irse de la Bombonera tras la derrota de Tigre ante Boca: “Perdón, la…”

Boca Juniors venció a Tigre por 1 a 0 en la Bombonera, un resultado que quedó corto por el desarrollo del juego, con un conjunto local que siempre dominó el partido y contó con una gran cantidad de chances para ampliar la diferencia. El equipo visitante no logró generar peligro en el arco de Javier García más allá de alguna situación aislada y se fue con las manos vacías.

La principal “víctima” del desarrollo del partido fue el delantero goleador de Tigre -el segundo equipo que más remates promedia por partido detrás de River-, Mateo Retegui. El jugador es uno de los máximos anotadores del torneo y de las principales figuras del fútbol local, candidato a irse en el próximo mercado de pases.

Surgido de las Divisiones Inferiores de Boca, se encuentra a préstamo en el Matador y un eventual pase al fútbol europeo deberá ser compartido en partes iguales entre ambas instituciones en caso de que Tigre haga uso de la opción de compra del 50% por 2.300.000 dólares, algo que desde la dirigencia ya avisaron que ocurrirá. Demasiados condimentos para que el partido sea considerado especial especial para el joven que ya fue convocado a la Selección de Italia.

La única chance para aportar a la ley del ex para Retegui llegó sobre el final cuando un centro dentro del área lo encontró mal ubicado, a pesar de que Javier García ya parecía vencido. El delantero saltó pero no llegó a conectar de cabeza. Mucho menos evitar la derrota. Sobre el final del partido, se saludó con muchos de sus excompañeros, quienes fueron a buscarlo tanto a él como a Aaron Molinas, también a préstamo.

Luego de las duchas, el delantero se retiró de la Bombonera junto a la delegación de Tigre, no sin antes pasar por delante de un grupo de periodistas. Uno de ellos le solicitó una entrevista pero el futbolista no accedió y expresó: “No, perdón. La próxima…”. El video se volvió viral no solo por la frase sino por la expresión del rostro, de clara resignación y desazón.