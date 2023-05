La tremenda confesión de la escultora de la estatua de Gallardo sobre quién le pidió “exagerar el bulto”: “Específicamente el…”

Siguen los ecos tras el descubrimiento de la estatua de Marcelo Gallardo, el pasado sábado, cuando a las afueras del estadio Monumental le quitaron la cobertura a la estructura que homenajea al exentrenador, el más ganador de la historia de River Plate.

La abultada elevación en la entrepierna que tiene la figura del Muñeco no pasó para nada desapercibida y fue definitivamente lo más comentado de las repercusiones. La esculturista habló durante la misma jornada reconociendo que fue parte intencional del diseño. "Es un gesto a los hinchas para que sepan quien es quien. Es una pequeña cosa que va a quedar para la eternidad, como un chiste, como un gesto. Es decir, esto es futbolero", señaló Mercedes Savall.

Sin embargo, esta vez fue más allá, confesó de quién fue la idea y aportó más detalles sobre la planificación de la protuberancia, en diálogo con un programa en A24. "Me pidieron específicamente que esa parte la exagere, el comitente de la obra. Yo también me prendí en la moto porque me pareció que esta cosa butural del fútbol había que expresarla de alguna manera", señaló.

El comitente de la obra a la que hace mención es Carlos Trillo, dirigente opositor de River (excandidato a presidente) y quien fue el ideólogo de la propuesta de rendirle homenaje al exentrenador.

La artista confesó que el diálogo con el dirigente se desarrolla desde hace 4 años por el tema de la estatua de Gallardo, por lo que el trabajo que tiene 7 metros de altura le llevó la misma cantidad de tiempo.

"Me gustó poder haberle dado un plus al hincha de River. Exagerar algunas partes es una licencia artística, aunque yo se que en el ámbito académico seguro me estarán matando, ya que es polémico que en lo que es la escultura monumental haber exagerado alguna parte", cerró la artista, quien confesó estar al tanto de todos los memes y el revuelo que se armo sobre el tema.