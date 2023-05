El picante gesto de Pratto en el festejo del gol a River y qué había dicho antes: “Nunca le voy a…”

Este lunes, River visitó a Vélez y Lucas Pratto volvió a enfrentar al equipo con el que pasó a la historia por sus goles a Boca en la Copa Libertadores 2018. Pese a que aseguró en varias ocasiones que nunca festejaría ante el Millonario, el Oso tuvo una reacción inesperada al marcar el empate parcial para el Fortín.

El primer tiempo, Robert Rojas pudo romper el cero ante un Chila Gómez que era la gran figura el encuentro. En la primera que tuvo el local en el primer tiempo, Pratto la mandó a guardar. Tras una muy buena jugada de Cabrera, el 12 pateó despacito para dejar a contrapierna a Franco Armani.

Allí, el experimentado delantero de Vélez gritó el gol con todo. Sin embargo, fue más una expresión de bronca ante los hinchas: les hizo la seña de "sigan hablando" y salió corriendo con mucha bronca por toda la platea sur del José Amalfitani.

Hace un año, antes del encuentro por octavos de final de Libertadores, Pratto había asegurado que nunca celebraría un tanto en caso de convertirle a River: "No le voy a gritar un gol nunca, igual que no lo hubiese hecho cuando me tocaba jugar en contra de Vélez".

"El cariño de la gente de River conmigo es mutuo. Hemos pasado momentos muy lindos. Hoy nos toca estar del lado de enfrente pero el cariño va a seguir estando", cerró en aquella ocasión.