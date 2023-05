Bronca en PSG: la fuerte actitud de Neymar mientras su equipo se consagraba campeón de la liga

Los festejos del París Saint Germain no tuvieron con Messi el único ausente de lujo. Neymar Jr tampoco fue parte tanto del partido contra el Racing de Estrasburgo como de la celebración interna organizada por el club francés. El brasilero se encuentra recuperándose de una operación en su tobillo que lo mantuvo al margen durante los últimos partidos.

La particularidad no solo es el hecho de que Neymar es el único lesionado que no formó parte de ese festejo, del que si participaron Kimpembe, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Marquinhos y Achraf Hakimi; sino también por el motivo que lo llevó a no ser parte. El brasilero viajó a Mónaco a disfrutar del Gran Premio de la Fórmula 1 en el principado.

Neymar con Tom Holland.

El futbolista no tuvo problemas para mostrarse en ese viaje y hasta posó con el actor Tom Holland (intérprete del Hombre Araña), en una imagen que recorrió el mundo. Según consignó el diario L'Equipe, que consultó fuentes cercanas al brasilero, desde el entorno aseguraron que "no debe dar explicaciones".

“Neymar tiene problemas para desplazarse, pero estuvo presente en el último entrenamiento, en el vestuario, así que no saquen conclusiones precipitadas sobre su ausencia. Ney ha estado omnipresente y ha rendido a un nivel increíble en la primera mitad de la temporada”, expresó su entrenador Christophe Galtier con el objetivo de defenderlo y evitar el conflicto. Pero nada parece acallar las críticas y el enojo de los fanáticos.

No se trata del primer capítulo de tensión entre el brasilero que porta la 10 en el PSG y sus fanáticos. Hace un tiempo, un puñado de ultras visitó la fachada de su casa para protestar contra su actitud tras la eliminación de la Champions. El futuro del astro brasilero, como el de Messi, parece signado a estar lejos de París.