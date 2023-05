¡Bomba! Xavi le tiró la presión a Messi para volver a Barcelona y habló del motivo que podría hacerlo dudar: “Quizás ya…”

Lionel Messi se coronó campeón de la Ligue 1 con la camiseta del París Saint Germain y alcanzó el 43° título de su carrera como futbolista profesional. El próximo 30 de junio el contrato del rosarino llegará a su fin y el camino de ambos se separará. Por ahora el principal candidato a contratarlo, aunque todavía no hay mayores novedades oficiales, es Barcelona.

El Culé trabaja a contrarreloj para ponerse en línea con el Fair Play Financiero y poder sumar a sus filas al mejor jugador del mundo. Xavi Hernández, DT del Blaugrana, habló con diario Sport y manifestó: "En lo que a mí me ocupa, que es a nivel futbolístico, soy el encargado del fútbol en este club. Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente".

"Nosotros no tenemos un Barcelona con un talento al alcance del 2010, por ejemplo. ¿Y qué te aportaría Messi? Te aportaría talento. Último pase, balón parado, goles… en el último tercio, jugador diferencial. Por lo tanto, y de la manera que quiero jugar yo, que queremos jugar en el staff, para mí no hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo, pero depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo. No hay ninguna duda", añadió Xavi.

Sobre su relación con el mejor del mundo, el DT soltó: "Voy hablando con él. Sí que es verdad que ya hemos ganado en la Era post-Messi y eso tiene un mérito extraordinario, extraordinario. Igual no se valora, pero el miedo que teníamos los culés era cuando se marche Leo, ¿qué haremos? Pues el Barcelona ha sobrevivido. Creo que hemos reconstruido muy bien el equipo, y esta Liga y esta Supercopa tienen un mérito espectacular de hacerlo sin el mejor jugador de la historia de este club y del fútbol mundial".

Para finalizar, lanzándole una vez más toda la presión a Lionel Messi, Xavi sentenció: "Es difícil ponerse en la piel de un jugador que lo ha ganado todo. Es difícil ¿no? No sé qué dudas podría tener. Quizá que ya es otro proyecto, que futbolistas importantes que tienen muy buena relación como Busi y Jordi se marchan. No lo sé, no estoy en su cabeza. Yo con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro. Aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador, ninguna, ninguna. Creo que nos aportaría muchísimo. Por lo tanto, y ya he dicho en los últimos días cuando me preguntáis, depende básicamente de su decisión personal".