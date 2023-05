La optimista sentencia de Almirón tras el triunfo de Boca ante Tigre: “Me voy con la sensación de que…”

Boca venció a Tigre en condición de local y sumó, por primera vez en la actual Liga Profesional, tres triunfos al hilo. Gracias al gol de Miguel Merentiel pasados los 10 minutos de partido, el dueño de casa logró asentarse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana con respecto a la tabla anual.

Post partido, Jorge Almirón dijo presente en conferencia de prensa y habló sobre el andar de su equipo en la victoria ante el Matador. "Estoy contento por el rendimiento general del equipo. El planteamiento lo llevamos bien a cabo por las características del rival. Un rival que intenta jugar mucho, tiene un arquero que tiene gran precisión en el pase y lo utilizan mucho. Es un equipo que intenta jugar en todas las canchas. Los tres volantes nuestros estuvieron muy atentos a esa primera presión. Sobre todo en el primer tiempo generamos situaciones de gol tras la presión", manifestó el DT.

Además, Almirón añadió: "Me voy con la sensación de que el equipo va mejorando, era un partido complicado que se ganó. Es importante sumar, que no te hagan goles y generar situaciones. Los chicos lo hicieron muy bien y eso genera competencia interna en el plantel. Eso es muy bueno"

Para finalizar, al ser consultado sobre la cantidad de jugadas de gol que desperdició Boca en el área rival, sentenció: "Uno pretende ganar un poco más holgado, pero ganamos y no nos hicieron goles. Casi que no nos patearon al arco. Los centrales ganaron los duelos bastantes bien. El análisis es bastante positivo. Obviamente queríamos hacer más goles. Me quedo muy conforme, porque en este tipo de partidos cuando no podes meterla, provocar que no te lleguen siempre es importante".