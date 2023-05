La desoladora frase de Checo Pérez tras su decepcionante fin de semana en Mónaco: "Perdón, fue mi..."

Tras su triunfo en 2022, Sergio Pérez tuvo un Gran Premio de Mónaco para el olvido en el fin de semana de Fórmula 1. Checo salió de la última posición y tuvo varios momentos malos en la carrera, con varias colisiones ante otros pilotos y hasta una situación curiosa con Max Verstappen. Todo derivó en un decepcionante decimosexto lugar y un sincericidio en rueda de prensa.

CHECO PÉREZ PIDE DISCULPAS A SU EQUIPO uD83EuDD7A



Checo: “Increíble, qué fin de semana muchachos, lo siento, todo fue mi culpa” pic.twitter.com/SZkgWf0DrC — Wey, me encanta la F1 (@weymemamalaf1) May 28, 2023

En la zona mixta luego de la carrera, el mexicano habló sin pelos en la lengua sobre un par de días realmente para olvidar en el Principado: "Todo se perdió ayer y fue gracias a mi error. Fue un día perdido. Con mi error no había nada por hacer. Fue un desastre de carrera y no habríamos podido hacer nada. Al final casi todo mundo terminó en su lugar. Mi error total, es asumirlo y pensar en Barcelona", tiró con un tono de desolación en su voz.

A su vez, Checo Pérez pidió disculpas al equipo apenas terminó la carrera: "Increíble. Qué fin de semana, muchachos. Perdón, fue toda mi culpa", soltó el piloto de Red Bull. Tras este fin de semana, se podría decir que el mexicano se bajó de la lucha por el campeonato con Max Verstappen, quien demostró estar en una liga totalmente diferente a la del resto.

'CHECO' PÉREZ CHOCÓ CON MAGNUSSEN Y TUVO QUE IR A PITS pic.twitter.com/3ZIXWrf7VL — RADIO TR3S 60 (@RadioTr3s60) May 28, 2023

Sobre la pelea por el título, Checo agregó: "Sin duda, un resultado más así en el año y nos olvidamos del campeonato. No nos puede volver a pasar en el año. Esto no nos puede volver a pasar". Tras esta carrera, Verstappen le sacó catorce puntos, pero la diferencia es aún más grande en rendimiento, confianza y apoyo del equipo.

Otro factor que demuestra lo malo que fue el GP de Mónaco para el único latinoamericano de la parrilla fue la estrategia. Red Bull había pensado una sola parada para Checo, pero entre la lluvia, los golpes y el mal rendimiento general provocó que tenga que ingresar a boxes ¡cinco veces!

Noticias Relacionadas Max Verstappen sigue imparable y ganó en un lluvioso Gran Premio de Mónaco

"Esto se queda conmigo. Es el primer error importante que tengo en el año y es cuando tienes que darle vuelta. Ahora pensar en Barcelona, será importante regresar a la victoria. Sin duda pagamos el precio de mi error el día de ayer. Todo nos salió mal en la carrera, ni, aunque hubiéramos sido perfectos había mucho por hacer. Todo se perdió el día de ayer y fue gracias a mi error. Todo se perdió ayer. Uno de los Haas me frenó y luego Stroll me tocó. Era mucho arriesgar por la posición y no se hace diferencia", añadió después. La decepción habló por sí misma en cada frase del mexicano.

El próximo fin de semana, la Fórmula 1 volverá a rugir, esta vez en Barcelona. Allí, Checo Pérez buscará tener un mejor desempeño y evitar los malos tragos que vivió en el pasado, cuando fue forzado por Red Bull a cederle la victoria a su compañero: "Es buscar llegar la siguiente carrera. Necesitamos volver a ganar pronto. Cada vez más fue peor el fin de semana", concluyó.