Agostina Scalise, periodista de ESPN y esposa del arquero de Tigre, explotó contra TNT Sports en pleno partido con Boca: “Me parece…”

Al igual que en la Copa de la Liga Profesional 2022 (tanto en la fase regular como en la final del torneo), Gonzalo Marinelli fue cómplice en el gol que le dio el triunfo a Boca sobre Tigre. Este domingo, en la Bombonera, el arquero soltó la pelota dentro del área y se la sirvió en bandeja a Miguel Merentiel, quien no hizo más que empujarla.

Durante el entretiempo del partido disputado en Brandsen 805, la transmisión oficial del encuentro mostró un tape que mostraba las tres situaciones puntuales en las que el arquero del Matador había fallado ante el mismo rival. Esto, provocó el enojo de Agostina Scalise, pareja del futbolista.

La publicación de Scalise

A través de su cuenta de Twitter, la periodista de ESPN manifestó toda su bronca contra el mencionado canal. “Hermosa la transmisión resaltando errores. ¿El enemigo arma los tapes?”, escribió en un primer momento la mujer. Posteriormente, en un hilo, prosiguió.

“Como periodistas hay que ser objetivos y decir las cosas como son, ustedes me conocen y soy la primera. Es fútbol y los jugadores conviven con el error. Ahora, ¿armar un compilado de errores en el ET? Me parece por lo menos tendencioso”, añadió Agostina.

En una de las tantas respuestas que recibió antes de borrar su posteo, un usuario aseguró que los canales generan contenidos a través de la actividad deportiva y que esto incluye a los errores de los protagonistas. "Nunca lo vi en un entretiempo. Era obvio en post partido y en programas de la semana, claro", sentenció.