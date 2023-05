La honestidad brutal de Zielinski tras el empate de Independiente con Lanús: "A nosotros nos..."

Independiente tenía el triunfo y los tres puntos en el bolsillo hasta que Lanús lo amargó mediante un gol del Pepe Sand en el minuto 93. La gente del Rojo se fue muy caliente, ya que el Granate jugó todo el segundo tiempo con uno más y no pudo aumentar la ventaja, ni siquiera dominar el juego. Esa bronca fue compartida por Ricardo Zielinski, que se mostró insatisfecho.

En conferencia de prensa, el Ruso habló de las deficiencias del equipo y reconoció que, cuando las cosas no salen, los futbolistas tienden a agruparse en defensa para pasar el sacudón. Sin embargo, esta vez no salió bien: "Nos cuesta mucho todo a nosotros. A veces cuando las cosas no están saliendo, los jugadores inconscientemente se meten atrás", sentenció.

Pese a esa frase inicial, Zielinski sacó pecho porque cree que Independiente fue más que sus contrincantes en la mayoría de los partidos del ciclo: "La única explicación es que fallamos y no convertimos. Hemos sido superiores y no tuvimos mayores complicaciones durante el partido. Salvo con River y Arsenal, fuimos mejores que los rivales. Nos falta cerrar los partidos", afirmó.

Luego, marcó a las modificaciones durante el partido como otro punto flojo: "Los cambios no entraron bien. El equipo se quiso proteger en los últimos minutos. No comparto con [Frank] Kudelka que el empate fue justo. Fuimos superiores", concluyó.

Tras este empate, Independiente suma 18 puntos en 18 jornadas y se ubica 21° entre los 28 equipos que conforman el Torneo LPF. La próxima fecha, el Rojo visitará a Godoy Cruz el domingo 4 de junio.